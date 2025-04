Un ‘Hamlet’ que rompe esquemas llega al Lincoln Center

El Lincoln Center está a punto de presentar algo que no se ve todos los días: una nueva producción de la icónica obra de William Shakespeare “Hamlet” con un elenco de actores con síndrome de Down.

El 19 de abril la obra hará su parada en Nueva York como parte de su gira internacional que incluye países como Perú, Inglaterra, Corea del Sur, Francia, Canadá, entre otros, y promete conmover, sorprender y transformar a la audiencia con su elenco único.

La obra está a cargo de la directora peruana Chela De Ferrari y producida por Teatro La Plaza, y se presentará en la Gran Manzana durante el “Big Umbrella Festival”, un evento que celebra la inclusión y la neurodiversidad con una programación diseñada para todas las edades.

“Hamlet ha sido interpretada por actores icónicos… pero colocar a un actor con síndrome de Down en ese papel es una provocación que nos interpela a todos. Nos obliga a preguntarnos: ¿de verdad estas personas tienen un lugar en nuestra sociedad? ¿Pueden ser? ¿Pueden existir con plenitud?”, reflexionó De Ferrari en conversación con El Diario.

La producción no esquiva las preguntas célebres y complejas de la obra de Shakespeare, como ser o no ser, pertenecer o no, ser amado o no, adaptándolas a su elenco. Foto: Desiree Naranjo

Más allá del idioma, lo que realmente conecta es el mensaje: este Hamlet no es solo una puesta en escena, sino una experiencia profundamente humana que celebra la diferencia, la belleza y la fuerza de quienes, tantas veces, han sido invisibilizados por la sociedad.

Durante un año entero de ensayos, los actores no solo se apropiaron del texto, sino que también aportaron sus sueños, vivencias y deseos al proceso creativo.

“Cada uno se convirtió en especialista de su personaje. Investigaron, imaginaron, dibujaron, bailaron… Nos trajeron biografías, canciones, escenas. Y con todo eso, fuimos construyendo nuestra propia versión de Hamlet”, contó la directora.

Esta producción no esquiva las preguntas célebres y complejas de la obra de Shakespeare, como ser o no ser, pertenecer o no, ser amado o no, adaptándolas a su elenco, tanto así que muchas de las escenas serán presentadas con emociones reales. La directora explicó que una de las escenas más emotivas de esta presentación, surgió de un deseo real.

“Los actores Octavio Bernaza y Ximena Rodríguez se enamoraron durante los ensayos. En la obra, Hamlet y Ofelia, a quienes ellos interpretan, también se aman. Fue hermoso ver cómo la ficción y la vida se entrelazaban”, recuerdo De Ferrari.

Más que un ejercicio de inclusión, está versión de “Hamlet” es un llamado a repensar lo que entendemos por talento, por belleza, por normalidad.

“Es un honor llegar a este escenario, no solo por lo que significa el espacio, sino porque valida nuestra propuesta: que sí se puede hacer teatro profesional con personas con síndrome de Down”, dijo De Ferrari. “En escena no hay condescendencia, solo talento. Y al final de cada función, cuando el público, que al inicio llega con escepticismo, termina de pie, bailando con los actores, no queda duda: el teatro todavía tiene el poder de transformar. Y este Hamlet, definitivamente, es prueba de ello”.

En detalle:

Deriree Naranjo

Qué: “Hamlet” en el Big Umbrella Festival. En español con subtítulos en inglés

Cuándo: 19 de abril, a las 2:00 y a las 7:30 pm

Dónde: El Clark Studio Theater, Lincoln Center (165 West 65th Street)

Boletos: https://lincolncenter.org/series/lincoln-center-presents/hamlet-1