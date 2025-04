Aleska Génesis recibe protección judicial en México

Aleska Génesis ha tenido un año bastante controversial más allá de su detención al ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos All Stars’. Luego vino su liberación, acusaciones de su parte hacia el empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio, pero las cosas no terminan ahí, ya que ella asegura que hace pocos días recibió un atentado y lo responsabiliza a él.

La modelo de origen venezolano, a través de sus redes sociales, compartió un comunicado en el que dejó saber que se encontraba bien, solo que en días anteriores había convocado a una conferencia de prensa a la que no asistió por asegurar que tenía miedo. Por ello, el pasado domingo se presentó en la Fiscalía.

Aleska en horas de la noche del pasado jueves compartió una noticia que sin duda le genera calma: “HOY DIMOS UN GRAN PASO. He avanzado respetando el debido proceso y haciendo valer la verdad y calidad moral con la que enfrento esta situación. Un juez de control ha otorgado medidas de máxima protección para mí y para mis hermanas, reconociendo que existen elementos que representan un grave riesgo para nosotras”.

La exhabitante de ‘La Casa de los Famosos All Stars’ mencionó que la situación que enfrenta desde hace varias semanas no es justa: “El hecho de estar sujeta a una investigación -que se está llevando conforme a la ley- NO justifica que se me exponga a una campaña de violencia, acoso y difamación. Lo que he vivido no solo es injusto, es un reflejo de lo que muchas mujeres enfrentan cuando alzan la voz o simplemente existen con dignidad”.

“No me he quedado paralizada. He luchado, he hablado y he buscado JUSTICIA“, agregó en su comunicado.

La expareja sentimental de Clovis Nienow explicó que espera ayudar a otras personas que estén atravesando una situación a la que le ha tocado vivir: “Y si tú que me lees estás pasando por algo parecido, quiero que sepas que si hay mecanismos para protegerte, si puedes levantar la voz y si puedes salir adelante. La justicia a veces tarda, pero también hay que salir a buscarla. No te rindas. Hoy soy testimonio de que es posible y si mi voz puede servirle a otra mujer la seguiré usando sin miedo”.

Sigue leyendo:

· Aleska Génesis dice que no va a las galas de La Casa de los Famosos All-Stars por su seguridad

· Aleska Génesis dice que la sacaron de La Casa de los Famosos All-Stars para entregarla a las autoridades

· Aleska Génesis envía un comunicado tras supuesto atentado