Aleska Génesis envía un comunicado tras supuesto atentado

Aleska Génesis vuelve a acaparar los titulares del mundo del entretenimiento luego que el pasado miércoles en horas de la noche se comentara que la venezolana aparentemente habría sufrido un atentado. Sin embargo, se desconocen los detalles de lo que realmente habría ocurrido en ese suceso.

“Gracias a todos los que me han escrito preocupados. Estoy bien gracias a Dios. Pero tengo que ser honesta no me siento segura en México. Este país me ha dado tanto, pero hoy también me hace falta algo fundamental: protección. No quiero alarmar, solo pedir respeto empatía y sobre todo seguridad”, agregó en sus redes sociales.

La modelo de origen venezolano, a través de sus historias en la red social de la camarita, también aprovechó para agregar que “no debería vivir con miedo. Gracias a ustedes por acompañarme siempre”. Recordemos que en enero de 2024 también fue detenida por el mismo caso que está enfrentando tras la denuncia de Francisco Javier Rodríguez Borgio.

Aleska Génesis en horas de la noche envió un comunicado para aclarar que está bien. | Instagram: @aleskagenesis. Crédito: Cortesía

El conocido zar de los casinos fue quien interpuso la demanda en contra de la expareja sentimental de Clovis Nienow. Por ello, aprovechó para alertar que, en caso de sucederle algo, aparentemente sería culpa de quien la denunció: “Hago un llamado urgente a las autoridades mexicanas. Necesito protección. Me siento vulnerable y temo por mi integridad y quiero dejar constancia pública. Si algo me sucede en este país hago responsable a Francisco Javier Rodríguez Borgio”.

Aleska Génesis se vuelve a pronunciar por el temor que tiene de que le pueda ocurrir algo. | Instagram: @aleskagenesis. Crédito: Cortesía

Aleska expresó que se siente agotada de la situación que viene viviendo desde que resultó eliminada de ‘La casa de los famosos All Stars’, ya que considera que, aparentemente, las autoridades estarían actuando de la forma menos adecuada, según su criterio: “Ya basta de utilizar el poder y las influencias para intimidar y dañar. Exijo que se revise y se cierre de una vez por todas la carpeta de investigación porque ya se han presentado todas las pruebas que demuestran que Francisco Javier Rodríguez Borgio mintió. Hoy exijo justicia”.

