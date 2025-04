‘Desiguales’: Conductoras conmueven al hablar de su maternidad

El talk show de Univision nuevamente sorprendió con un tema que abordaron durante una de sus emisiones, y es que estamos hablando de aquellas mujeres que asumen el rol de madres solteras por diversas circunstancias. Por ello, varias de sus conductoras de ‘Desiguales‘ decidieron compartir sus experiencias para que algunos entiendan que, más allá de la pantalla chica también tienen o han llevado un estilo de vida complejo.

La conversación inició al hacerse pública una entrevista entre Francisca y su madre, después de que esta le ofreciera disculpas por no haber estado siempre a su lado, ya que tenía que trabajar; situación que la doctora Nancy no pudo evitar y terminó llorando. La psicóloga aprovechó para añadir que casi pierde la vida un día cuando estaba a punto de llegar a un evento de su hija, aunque esto no pudo suceder.

“Yo me separé y mi niña tenía dos meses. Yo tenía que trabajar porque, si no, ella no comía, y yo entiendo las madres que nos vamos que tenemos que trabajar. Un día, casi me mato porque ella iba a nadar y yo venía de dar una charla en un hotel. Yo venía manejando desde La Romana para llegar a tiempo, pero cuando llegué, ya ella había nadado. Empecé a llorar y a llorar, y ella me decía: ‘No mami, no te preocupes, yo sé que tú querías llegar”, dijo en Desiguales.

Álvarez también señaló que, cuando se está en un proceso de separación, son diversos los temas que las madres analizan sobre los hijos. Al mismo tiempo, detalló que nunca va a ser viable dejar de trabajar para poder cuidarlos, porque no tendrían un ingreso para alimentarlos: “Es muy duro ser una madre sola. O sea los niños sufren y nosotros estamos atrapados porque ¿qué vamos a hacer?, si no trabajamos no comen”.

“A veces, uno tiene que pedir sabiduría para poder criar correctamente, para poder entender los procesos de nuestros hijos y los nuestros propios, y no tampoco achacarnos culpas. Son cosas que la vida nos pone en el camino, y hay que seguir adelante mostrando la mejor cara y tratando de disfrutar el momento en que trabajamos. Pero también tratar de disfrutar y estar presente en el momento que nuestros hijos nos necesiten”, agregó Adamari.

