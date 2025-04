La nueva canción de Kanye West aviva rumores de separación con Bianca Censori

Kanye West volvió a prender fuego las redes otra vez, y en esta ocasión no fue por un mensaje ni por un look polémico, sino por su nueva canción. En el tema “Bianca”, que forma parte de su próximo álbum WW3 , el rapero parece abrir su corazón y dejar entrever que su relación con su esposa, Bianca Censori, está tambaleando… o ya se vino abajo.

En la letra, Kanye no se guarda nada, dice que Bianca “huyó” después de que él publicara algunas cosas controversiales, como lo hace de manera recurrente en la red social X, y que eso le habría provocado una crisis de ansiedad.

¿Qué dice la canción de Kanye West?

“Mi bebé huyó / Pero primero intenté hacer que me internaran / No voy al hospital porque no estoy enfermo, simplemente no lo entiendo”, destaca parte de la canción.

Parece que la situación se puso tan tensa que ella quiso que él buscara ayuda médica, pero él no ve ningún problema. Más adelante, sigue: “Está teniendo un ataque de pánico y no le gusta la forma en que tuiteé / Hasta que Bianca regrese me quedará despierto toda la noche, no voy a dormir / Realmente no sé dónde está”.

Por si fuera poco, también se lanza contra la familia de Bianca, y hace comparaciones con relaciones turbulentas del mundo de las celebridades, como la de Sean “Diddy” Combs y Cassie Ventura.

El clímax emocional llega al final del tema, cuando Kanye básicamente le suplica a Bianca que vuelva: “Bianca, solo quiero que regreses / No sé qué hice para hacerte enojar / Quiero que regreses a mí”.

Aunque los rumores de separación venían sonando desde febrero, y más desde que no se los ve juntos públicamente, esta canción parece ser la confirmación no oficial de que algo no está bien entre ellos. Recordemos que se casaron en diciembre de 2022 y desde entonces han sido una pareja bastante mediática, sobre todo por las excentricidades de Kanye y su historial de polémicas.

