Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, rompe el silencio sobre los rumores de romance con Imelda Garza Tuñón

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, decidió aclarar las fuertes acusaciones que han surgido en su contra, sobre la supuesta falsificación de la firma de Julián Figueroa en su testamento.

En una entrevista telefónica con el periodista Lozano Gracia, el abogado fue claro y tajante: “Nunca en mi vida he falsificado un documento de ninguna naturaleza, ni ese ni ningún otro”.

Chacón, quien es abogado especializado en propiedad intelectual y entretenimiento, también dejó claro que el verdadero beneficiario de la herencia de Julián Figueroa es su hijo José Julián a quien llaman cariñosamente “Juliancito”, y que cualquier intento de cambiar eso es, según él, raro y fuera de lugar.

“En esa lógica hay que entender que se lo estarán peleando al niño. Yo no he hecho ningún documento de ninguna naturaleza, ni menos he firmado en nombre de nadie”, dijo.

¿Romance con Imelda Tuñón?

En cuanto a los rumores que lo vinculan románticamente con Imelda Garza Tuñón, la viuda de Julián Figueroa, Marco fue tajante: “El colmo de las cosas, es ridícula. Definitivamente, no”.

Pero, ¿por qué se dice que Marco falsificó la firma del testamento? La polémica comenzó cuando el abogado de Imelda Garza Tuñón, Antonio Lozano, apareció en el programa De Primera Mano y afirmó que el testamento de Julián Figueroa tenía “inconsistencias”, señalando particularmente la firma del hijo de Joan Sebastian.

Además, señaló que la manera en que el testamento fue presentado fue “irregular”. En un principio, Marco había dicho que Julián no había dejado testamento, pero más tarde apareció una copia en Zihuatanejo, lo que levantó sospechas entre los involucrados.

En cuanto a su vida personal, Marco Chacón ha preferido mantenerse fuera de los reflectores. Sin embargo, se sabe que conoció a Maribel Guardia en Costa Rica, después del fallecimiento de Joan Sebastian, y que en 2010 decidieron casarse.

