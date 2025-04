Alex Rodríguez retoma contacto con Jennifer Lopez ¿habrá reconciliación?

La vida amorosa de Jennifer Lopez siempre está en el ojo del huracán, y después de su reciente divorcio de Ben Affleck, los rumores no paran y en medio de este revuelo, ha surgido una noticia que ha dejado a más de uno sorprendido, ya que aseguran que Alex Rodríguez, su exprometido, ha estado en contacto con la Diva del Bronx.

Según lo reportado por RadarOnline, el exbeisbolista de origen dominicano sintió la necesidad de hablar con Jennifer tras su ruptura con Affleck.

“Alex aún se preocupa por ella”, confesó una fuente cercana al deportista.

Recordemos que Jennifer y Alex terminaron su relación en 2021 después de cuatro años juntos y de un compromiso que dejó a muchos con la boca abierta. A pesar de esa separación, parece que la historia no ha terminado del todo, y el regreso a la soltería de JLo tras su doloroso divorcio de Ben Affleck habría sido el catalizador para que A-Rod se acercara de nuevo.

Según esta fuente, aunque Alex está felizmente involucrado con Jaclyn Cordeiro, aún tenía un interés genuino en saber cómo se encontraba Jennifer.

El interés de A-Rod por Jennifer Lopez

“Las rupturas, especialmente para alguien bajo los reflectores, nunca son fáciles. A-Rod solo quería asegurarse de que Jennifer estaba reponiéndose”, añadió la fuente. Sin duda, una actitud comprensiva, pero también llena de nostalgia, ya que el exjugador de béisbol parece no haber olvidado del todo a su exprometida.

Pero aquí no termina la historia, porque según los informes, Ben Affleck, de 52 años, no se ha quedado tranquilo con este contacto entre los ex. Se dice que el actor de “Batman” sentía celos, preocupándose de que entre Alex y Jennifer aún quedaran sentimientos guardados.

“Él se preocupaba constantemente de que todavía hubieran sentimientos burbujeando debajo de la superficie”, comentó la misma fuente sobre las inseguridades de Affleck.

Ahora bien, la misma fuente, aclaró que no hay indicios de una reconciliación amorosa entre la Diva del Bronx y el exbeisbolista, aunque parece que han reanudado la comunicación.

Sin embargo, Jennifer Lopez estaría bastante molesta al ver un video viral en el que Ben Affleck disfruta de una tarde en compañía de su exesposa Jennifer Garner, la madre de sus hijos. Al parecer, este video no cayó nada bien en su corazón.

No obstante, la situación no parece ser tan grave como podría pensarse. Fuentes cercanas a Jennifer Garner aseguran que la actriz sigue feliz con su actual novio, John Miller, y no tiene intenciones de regresar con Ben, dejando claro que su relación con el actor de Argo ya es parte del pasado.

