Las 10 acciones que más han caído tras anuncio de aranceles

Tras el anuncio de los nuevos aranceles por parte del presidente Donald Trump, varias acciones experimentaron fuertes caídas debido al impacto en las cadenas de suministro, el aumento de costos y la incertidumbre económica.

El miércoles, Trump anunció un arancel global del 10% sobre las importaciones de la mayoría de los países, además de tasas adicionales dirigidas a economías como China y la Unión Europea.

La medida generó una reacción inmediata en los mercados financieros, con caídas en Wall Street y otras bolsas internacionales.

A continuación, se enumeran las 10 acciones que más han caído:

· HP Inc. (HPQ): -18%.

· Dell Technologies Inc. (DELL): -17%.

· Ralph Lauren Corp.: -16.3%.

· Sonos Inc. (SONO): -15%.

· Nike Inc.: -14.4%.

· Apple Inc. (AAPL): -9.5%.

· Lululemon Athletica Inc.: -9.6%.

· Amazon.com Inc.: -9%.

· Meta Platforms Inc.: -9%.

· Nvidia Corp. (NVDA): -7.8%

Estas caídas reflejan la preocupación de los inversores por el impacto de los aranceles en sectores como tecnología, consumo y manufactura, especialmente en empresas con alta dependencia de cadenas de suministro internacionales y mercados afectados por los gravámenes impuestos a países como China y Vietnam.

Los sectores más afectados por los aranceles impuestos recientemente por Donald Trump incluyen:

Automotriz: Este sector enfrenta interrupciones significativas en las cadenas de suministro, aumento de costos y una posible disminución en la demanda debido al encarecimiento de los vehículos.

Acero y aluminio: Los aranceles del 25% a estos productos impactan tanto a los productores como a las industrias que los utilizan como insumos, como la manufactura y la construcción.

Energético (petróleo y gas): Las empresas relacionadas con hidrocarburos, como Pampa Energía o YPF, han experimentado impactos directos debido a la caída en los precios internacionales del petróleo y el aumento de costos.

Electrónicos y computadoras: Este sector, que incluye equipos de cómputo y dispositivos electrónicos, enfrenta mayores costos de producción y posibles caídas en exportaciones.

Agrícola: Productos como frutas, hortalizas y alimentos procesados también están entre los más afectados, lo que podría impactar tanto a productores como a consumidores finales.

Bancario: En mercados como Argentina, el sector financiero ha experimentado caídas debido a la incertidumbre global generada por las tensiones comerciales.

Aluminio: Este sector enfrenta desafíos similares al acero, con aranceles que encarecen sus productos en mercados internacionales.

Manufactura general: Industrias que dependen de insumos importados o exportan productos terminados hacia Estados Unidos también han sido golpeadas por los aranceles.

Materiales de transporte: Incluye carrocerías, remolques y otros componentes utilizados en el sector automotriz.

Productos agrícolas específicos (como aguacate y tequila): Estos productos mexicanos enfrentan mayores costos para ingresar al mercado estadounidense.

En general, los sectores más integrados en cadenas de suministro internacionales o dependientes del comercio con Estados Unidos son los más perjudicados por estas medidas proteccionistas.

Sigue leyendo:

· Fuertes caídas del dólar y de las bolsas del mundo tras el anuncio de aranceles de Trump

· China impondrá aranceles del 34 % a importaciones de EE. UU. a partir del 10 de abril

· FMI advierte que los aranceles de Trump ponen en riesgo el crecimiento global