Los Alegres del Barranco ofrecen disculpas y niegan “homenaje” a “El Mencho”, líder del CJNG

Los integrantes del grupo de regional mexicano Los Alegres del Barranco que generaron polémica tras proyectar imágenes de Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, durante su presentación el pasado sábado en el Auditorio Telmex de Guadalajara, ofrecieron una disculpa y rechazaron que hicieran un “homenaje” al líder del CJNG.

Los hechos provocaron polémica tanto autoridades locales como federales que se manifestaron en contra y no solo eso, sino que el gobierno de Estados Unidos les canceló sus visas de trabajo y como turistas a los integrantes del grupo.

Ante toda la controversia desatada, los Alegres del Barranco, originarios de Badiraguato, tierra de Joaquín “El Chapo Guzmán”, los integrantes del grupo musical salieron a dar la cara en sus redes sociales y ofrecieron de disculpas.

Compartieron un video en YouTube, donde ofrecieron disculpas y también emitieron un comunicado para lamentar que los hechos hayan generado polémicas.

Rechazan “homenaje” a “El Mencho”

Aseguraron que jamás tuvieron la intención de causar controversia ni ofender a nadie y que no rindieron “homenaje” a “El Mencho” y ofrecieron disculpas.

“A nuestro querido público: Por medio del presente, Los Alegres del Barranco queremos ofrecer nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido durante nuestra presentación el pasado 29 de marzo en el Auditorio Telmex de Guadalajara. Como agrupación musical, jamás fue nuestra intención generar controversia, mucho menos causar ofensa”, aseguraron.

“Queremos hacer énfasis que no se le hizo homenaje a nadie, no fue homenaje para nadie, ningún mensaje, además es algo que no nos representa”, destacó uno de los integrantes de Los Alegres del Barranco.

Además, reconocieron que como artistas tienen una gran responsabilidad frente a su público, especialmente con las nuevas generaciones que siguen su música, por lo que dijeron lamentar que una parte del show haya sido percibida como ofensiva o inapropiada.



“Reafirmamos que nuestra música está inspirada en contar historias populares dentro de la música mexicana. Tomaremos medidas más rigurosas sobre el contenido visual y narrativo de nuestros espectáculos”, aseguraron los Alegres del Barranco en un comunicado.

Finalmente expresaron su agradecimiento a sus fans: “Agradecemos a nuestros fans por su apoyo incondicional durante todos estos años y reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando con humildad y respeto”.

Sigue leyendo: