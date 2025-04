Luis Arráez y Manny Machado se rehusan a usar los nuevos bates torpedo

Este inicio de temporada en las Grandes Ligas ha estado marcado por la llamativa polémica de los “bates torpedo”. Un diseño de bate que varios jugadores están utilizando actualmente y que parece estar resultando de buena manera para más de uno.

Entre las estrellas que están empezando a usar este madero se encuentran Anthony Volpe de los Yankees o Elly De La Cruz de los Reds. Este último comentó hace poco que “se siente muy bien” con este bate, pues la primera vez que lo usó se fue de 4-5 con dos cuadrangulares y siete carreras empujadas.

Sin embargo, otras estrellas no ven con buenos ojos este nuevo diseño. Y aunque no tienen nada en su contra, han afirmado que prefieren no usarlo.

Uno de ellos fue tres veces Campeón Bate Luis Arráez. Quien afirmó que prefiere seguir con su bate a pesar de haber probado el nuevo diseño torpedo.

“Yo sigo con mi bate, ordené algunos para probarlos, pero no soy un tipo que cambia de bate de un momento a otro; así que me muero con lo que yo tengo”, afirmó el venezolano en declaraciones para MLB.com.

Luis Arráez durante un encuentro frente a Atlanta Braves. Crédito: Mike Stewart | AP

Otro que se unió a la opinión de Arráez fue su compañero de equipo Manny Machado. Quien afirmó que prefiere seguir con el bate con el que lleva 15 años jugando.

“Llevo 15 años usando el mismo bate, ¿Para qué cambiar ahora?, me ha ido bien; con toda la información, todo el mundo tiene que hacer ajustes y deben buscar ventajas, aunque ese bate no es para todo el mundo, pero si es para ayudar, que lo usen”, explicó el dominicano.

Otro jugador de los Padres, Jackson Merril, también comentó al respecto y aunque aclaró que no diría nada malo del bate; aseguró que no es para él.

“Un bate es un bate y si quieres usarlo pues úsalo, es legal. No veo por qué no jugar con algo que es legal. Todos jugamos el mismo juego, ¿quieres usar el ‘bate torpedo’?, adelante; no voy a decir nada malo, es tu idea, tu decisión, yo estoy bien así“, cerró.

Por el momento MLB ha dejado claro que el peculiar diseño de los nuevos bates es totalmente legal. Pues se encuentra dentro de los parametros de las reglas, por lo que cada vez será más común ver estos bates torpedos ser usados por los jugadores de las Grandes Ligas.

