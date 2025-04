Maribel Guardia reacciona a la supuesta infidelidad de su esposo e Imelda Tuñón

Maribel Guardia parece seguir estando lejos de la polémica, ya que su nombre vuelve a acaparar los principales titulares del mundo del entretenimiento, y esta vez se trata de la supuesta infidelidad entre su esposo, Marco Chacón, y su nuera, Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa. El rumor se registró tras unas declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, quien manifestó que alguien cercano a la familia se lo había mencionado.

La actriz sostuvo un encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, momento en el que aprovechó para aclarar las especulaciones en las que se ha visto involucrado su pareja sentimental desde hace varios días: “Yo nunca lo había oído. Me parece una falta de respeto para los dos y para mi hijo. Eso es totalmente falso“.

Sin embargo, no es la única acusación que enfrenta Marco, ya que también se mencionó que él aparentemente habría maltratado a Julián, hijo de su esposa. Por ello, Maribel descartó públicamente que eso haya sido así: “Mi marido lo único que ha hecho es darme amor, preocuparse por mí, cuidarme. Es un hombre extraordinario y, la verdad, me ha hecho la mujer más feliz del mundo. Agradecida eternamente de lo amoroso que fue con mi hijo Julián”.

La también cantante reveló que en esta etapa de su vida siente que está corriendo peligro y no ve un lugar donde estar segura: “Todo el mundo sabe dónde vivo. Ya tengo miedo de estar en mi casa, que me metan sustancias, que entren como la última vez (cuando entraron por su nieto) sin identificarse. Temo por todo”.

Imelda Tuñón niega haber tenido un amorío con Marco Chacón

Imelda y Maribel siguen enfrentándose legalmente tras la situación que ocurrió con el nieto de la actriz. Además, hubo rumores de que aparentemente también se había alegado en este proceso legal la presunta relación extramarital, y Tuñón también se pronunció para dejar esta situación a un lado, hecho que sin duda afecta a todos.

“No, no aparece dentro de ningún expediente. Al final del día, digo, podemos estar en conflicto las dos partes, pero si algo hay que reconocerle, es que siempre fue una persona muy respetuosa conmigo y yo con él. Entonces, no, para nada, esto sí es un rumor. Está bastante feo“, Imelda frente a la prensa.

