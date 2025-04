Nieto de Cantinflas asegura que difunden fotos falsas de la casa de su abuelo

En los últimos días se ha hecho viral en redes sociales unas fotos de la supuesta mansión del fallecido actor mexicano Mario Moreno, conocido popularmente como Cantinflas, en Acapulco, México.

Toda la polémica comenzó con un video que el influencer Carlos Name subió a su cuenta de TikTok, en el que asegura que Cantinflas tenía sirenas encerradas en la propiedad. En las fotos se pueden ver algunas jaulas.

Recientemente Mario Moreno del Moral, nieto del actor, salió en defensa de su abuelo. Le dijo a Carlos Name: “Te reconozco la creatividad, pero esta vez te pasaste de la raya. Las fotos que usaste ni siquiera son de la casa de mi abuelo”.

Asegura que la propiedad que es mostrada en fotos no pertenece ni perteneció a Cantinflas e incluso invita al influencer y a medios de comunicación a la verdadera mansión que el reconocido actor tuvo en Acapulco.

Pero el conflicto no ha quedado allí, pues Carlos Name defiende su investigación y respondió al jóven: “Dices que vas a convocar a los medios, que yo debería tener el valor de pararme ahí contigo y entrar contigo a la casa de Cantinflas para que me desmientas. Mario, ahí lo revelas todo: tú no buscas la verdad, tú buscas tener visibilidad para levantar tu carrera, que ni tu apellido te ha ayudado a despegar”.

Hay que recordar que Mario Moreno del Moral es actor, aunque por los momentos su carrera no ha llegado al nivel de la de su abuelo. Aunque ciertamente ha aprovechado la polémica actual para hacer crecer su cuenta de TikTok respondiendo al influencer y creando contenido en torno a la casa de su abuelo.

