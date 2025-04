Nuevo piloto japonés de Red Bull considera a “Checo” Pérez como un padre

Yuki Tsunoda, nuevo piloto de Red Bull en F1, reveló que el mexicano Sergio “Checo” Pérez es como un padre para él por todo el apoyo que le ha dado en su carrera en la categoría.

En entrevista para F1, el piloto japonés explicó que Checo le llamó para felicitarlo cuando fue cambiado de Racing Bulls a Red Bull y para ofrecerle consejos.

“De Checo, recibí un mensaje de mucho apoyo. Primero que nada felicitaciones, cualquier cosa que necesites o si quieres saber algo acerca de la estructura de Red Bull o del coche, me dijo: ‘Sólo Házmelo saber’.

“Él ha estado siempre para apoyarme, y ese tipo de cosas. Significan mucho, ¿sabes? Checo siempre me apoyó durante toda mi carrera en F1, incluso en 2021, cuando yo estaba pasando momento difíciles, él fue el primero en preocuparse, en mandarme mensaje de apoyo. Insistía en que confíe en mi talento y que vaya paso a paso. Es como mi padre, en parte”, aseguró Tsunoda.

Tsunoda, de 24 años, reemplazó a Liam Lawson en la escudería Red Bull tras solo dos carreras en la temporada 2025. Lawson había tomado el asiento de Pérez después de que fuera despedido tras la campaña 2024.

Yuki Tsunoda con gran relación con Checo Pérez. AP Photo/Daniel Cole

Llamada de Checo Pérez a Tsunoda

En su comparecencia ante los medios de comunicación de cara al GP de Japón, Yuki compartió cómo ha sido su semana después de subir a uno de los asientos de la escudería de bebidas energéticas de F1.

“La primera llamada que recibí fue de Christian Horner justo después de China, que tal vez debería estar preparado por si las cosas cambiaban, supongo que fue el martes o algo así”, reveló Tsunoda.

Sin embargo, sorprendió que uno de los que no se han comunicado con él ha sido Helmut Marko, otro de los referentes de Red Bull: “Sorprendentemente, aún no me ha llamado, algo muy inusual”.

“Así que no estoy seguro de si estaba ocupado con otras cosas, pero estoy impaciente por verle, por saber cómo reaccionará. De la F3 a la F1, siempre me llamaba, pero esta vez no me ha llamado. Así que estoy seguro de que no hay nada por su parte porque seguimos teniendo una buena relación”.

Por otra parte, Yuki también reveló que sí hubo pilotos que le llamaron cuando se dio a conocer su ascenso a Red Bull, Pierre Gasly y Sergio Pérez.

“Recibí un mensaje de Pierre queriendo hablarme de su experiencia en Red Bull, ya saben, de las cosas que tuvo que haber hecho en su paso por este equipo. Y eso, quería compartirme algunas ideas que pudieran funcionarme en las próximas carreras, así que fue muy gentil al decirme algunos consejos”.

