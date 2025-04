A Cazzu le “encanta” ver a Ángela Aguilar y a Christian Nodal felices

Cazzu vuelve a ocupar los principales titulares del mundo del entretenimiento. Esta vez fue por dar la cara al medio de comunicación argentino LAM, donde le preguntaron por algunos aspectos de su vida personal y ella, de manera amable, accedió a responder. Para algunos, fue muy llamativa la forma se expresó de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

El reportero fue muy directo al cuestionarla sobre la relación sentimental que sostiene el padre de su hija desde hace varios meses, y es que le preguntó: “¿No te da bronca cuando Ángela Aguilar sale a decir, hacerse que no entendía nada, que los medios, la gente la critique?”.

La cantante de origen argentino aprovechó para aclarar que no tiene nada malo que opinar de Ángela, ni tampoco siente algún tipo de disgusto porque ella sea la mujer con la Nodal está compartiendo su vida: “Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo por ninguno de ellos, de hecho, me encantan, si están felices me encanta”.

Las preguntas hacia la intérprete de “Con Otra” también se habrían generado luego de que el pasado mes de marzo ella estrenó el sencillo antes mencionado. Recordemos que la letra de la canción aborda una situación de infidelidad. Además, se menciona que la persona que se prestó para esa situación también se lo terminarán haciendo, hecho que hizo pensar a algunos que se trataría de una indirecta al matrimonio de su ex y padre de su pequeña, Inti.

Cazzu mencionó que la composición de su canción no está vinculada a una experiencia personal. Por ello, buscó otros aspectos para poder escribir un tema con el que muchos se sintieran identificados: “La música siempre está inspirada en algo, pero finalmente es una fantasía. Yo estoy súper enfocada en mi música, muy feliz. Está todo bien. No, ya te dije, hay que saber de dónde crear”.

“Nosotros tenemos una relación totalmente formal como tiene que ser por el bien de nuestra hija. Estamos de acuerdo, esas son cosas que se mantienen en lo privado porque están bien. Inti está bien, está protegida, la crío con mucho amor. Es una niña muy feliz”, agregó la cantante.

