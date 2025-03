Christian Nodal responde a una seguidora tras el estreno de la canción de Cazzu

El cantante mexicano Christian Nodal respondió a una seguidora por hacer referencia a la nueva canción de su exnovia, Cazzu, titulada ‘Con otra’. Nodal y Ángela Aguilar han tenido una relación marcada por la polémica y los rumores de que el cantante le fue infiel a Cazzu con Ángela Aguilar, algo que Nodal ha negado en varias oportunidades.

Ahora la cantante argentina Cazzu estrenó una canción titulada ‘Con otra’, un tema cuya letra está dirigida a una mujer que fue la tercera en discordia y le advierte que su pareja también le será infiel. Muchos seguidores interpretaron esta canción como una indirecta para Ángela Aguilar, actual esposa de Nodal.

Poco después del estreno de Cazzu, Nodal lanzó su canción ‘El amigo’. Sin embargo, una fan de Cazzu le dejó un comentario en las redes sociales de Nodal en el que le hacía saber que la atención de las personas estaba en el nuevo tema de Cazzu. “No señor Nodal, ahorita estamos con ‘te va a engañar'”, comentó en las redes sociales esta fanática de Cazzu.

Para sorpresa de todos, Nodal respondió a esta usuaria con el siguiente mensaje: “Yo ando con la de ‘Ya supérame’ y eso no me impide disfrutar de ‘El amigo'”. “Ya supérame” es un tema de Grupo Firme en la que hacen referencia a las exnovias que no superan su relación anterior.

Este comentario ha dado mucho de qué hablar porque puede significar una respuesta de Nodal a las supuestas indirectas que su exnovia y madre de su hija lanzó en su nueva canción. ‘Con otra’ tiene una letra bastante clara y directa que dice lo siguiente:

“No te deseo el mal/ Pero él te va a engañar con otra/ Y será con otra y recordarás/ de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar/ Y no lo dudo, te lo aseguro/ Te va a engañar”, dice el coro de la canción.

El nuevo tema de Cazzu ha causado furor en redes sociales y millones de comentarios. Incluso, la cantante Belinda, exnovia de Nodal, felicitó a Cazzu por su nuevo tema: “Increíbleeeeeee la jefaaaaa, ¡temazoooooo!”, comentó Belinda. Al igual que Cazzu, Belinda tuvo una polémica ruptura con Christian Nodal en 2022 pero se desconocen los detalles que llevaron a la separación.

Sigue leyendo:

Ángela Aguilar presume pintura que le hizo Christian Nodal

Nodal habló sobre el hate y su proceso de terapia

Gustavo Adolfo Infante revela que le prohibieron preguntarle a Nodal por su hija con Cazzu