Jacqie Rivera quiere con Shakira, ahora que se une al club de las solteras, tras su separación con Mike Campos

A meses de la separación de su esposo Mike Campos tras 12 años de matrimonio, Jacqie Rivera ha convertido el dolor en un propósito y ha iniciado una vida llena de proyectos, no sólo de música como el álbum que estrena “En Otra Vida”, su primer trabajo solista ya disponible en las plataformas digitales.

Este disco es algo que llevabas mucho tiempo queriendo hacer, ¿no?

Sí, finalmente estamos aquí para presentar “En Otra Vida”, que es un disco que entregué todo mi corazón. Es un disco de desamor, eso no es bonito pasarlo, pero si lo podemos convertir en algo bonito damos propósito al dolor.

¿Por qué crees que aguantaste tanto tiempo en una relación que no funcionaba?

Creo que porque pasé por ciertas cosas difíciles, no tener un padre en casa… Como que estaba buscando ese amor, esa aceptación en otras cosas y lo que he aprendido es que tengo que aprender a amarme a mí misma. Creo que es la esperanza de tener lo que no tenía cuando estaba creciendo, nos enfocamos en un “fairy tale story”.

¿En qué tienes que trabajar para mejorar?

Creo que hay mucho que tengo que trabajar, pero tengo tiempo, y más tengo las ganas porque tengo a mis hijos que me están mirando y he escuchado mucho que si tú haces el trabajo, tus hijos no lo van a tener que hacer, y eso es en lo que quiero enfocarme ahorita.

¿Sabes qué te hace feliz?

Estoy aprendiendo. Las cosas que me hacen feliz es cuando estoy escribiendo, cosas así, eso es lo que realmente me llena, y me voy a enfocar en eso más.

¿Qué planes tienes?

Antes pensé, “nomás” quiero ser cantante, pero ahora quiero probar en la actuación, escribir un libro. Me encantaría poder usar lo que yo he pasado para inspirar a las personas y eso puede ser en muchas otras diferentes formas, o estoy abierta a ver lo que la vida me trae.

¿Con quién te gustaría colaborar?

Me encantaría hacer algo con Carin León a la mejor, o con Shakira, ahora que las dos estamos solteras.

