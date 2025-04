Max Verstappen lanza crítica a Red Bull: “Ahora sí dicen pobre Checo”

La escudería Red Bull se encuentra atravesando un complicado arranque en la temporada 2025 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 debido a que dejaron de tener el auto más determinante dentro de la competencia y ahora se encuentran en una verdadera disputa para poder quedarse con el título de campeón de esta edición.

Tal ha sido la situación que el equipo tuvo que subir a Yiku Tsunoda al primer equipo en lugar de Liam Lawson para intentar tener unos mejores resultados que los vistos hasta la fecha; el hecho genera cierta incertidumbre ya que se culpaba al mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez por los resultados negativos que tuvo en el 2024 y no al vehículo.

En declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación el propio Max Verstappen reconoció que los monoplazas no están rindiendo como se esperan y esto es lo que está afectando, por lo que instó al equipo a buscar la manera de salir de esta situación.

“Nuestro principal problema es que el coche no está rindiendo como debería. Pero todo el mundo en el equipo lo sabe. Y en eso es en lo que me centro. Porque una vez que el coche sea más competitivo y más fácil de conducir, será más fácil, también para la persona del otro coche”, expresó.

Checo Pérez “es una opción” para Cadillac. Crédito: Rick Scuteri | AP

“Para los novatos, el comienzo de la temporada, tal y como está el calendario ahora, es muy duro de todos modos. Hacemos circuitos en los que a menudo no han conducido antes, y luego también hay un fin de semana de sprint. Todo eso no ayuda. Es difícil para mí decir lo difícil o fácil que es pilotar el coche, porque nunca he pilotado otro coche o para otro equipo. Simplemente me adapto a la situación lo mejor que puedo”, agregó el cuatro veces campeón mundial.

Sobre el Checo Pérez

Verstappen también fue cuestionado sobre la salida del mexicano Sergio ‘Checo Pérez y las fuertes críticas que se realizaron en su contra; ante este hecho reconoció que ya “lo hecho, hecho está” y ahora todos pueden reconocer que lo ocurrido con el azteca fue un poco injusto.

“Lo hecho, hecho está. Es más importante mirarnos a nosotros mismos y seguir trabajando para mejorar el coche. Ahora se puede decir ‘pobre Checo’, pero al final nos hemos metido en esta situación”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Nuevo piloto japonés de Red Bull considera a “Checo” Pérez como un padre

–No solo Cadillac: Checo Pérez revela charlas con “algunos” equipos para regresar a la F1

–Sergio ‘Checo’ Pérez podría regresar a la F1, según reportes