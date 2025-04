Elton John sobre su pérdida de visión: “No puedo ver a mis hijos mientras juegan”

El cantante británico Elton John compartió en una entrevista cómo con la pérdida de la visión generada por una infección ocular contraída hace años. El famoso artista enfrenta una significativa pérdida de la visión lo que ha causado un gran impacto en su vida personal y en especial en su rol como padre.

Elton John y su esposo David Furnish tienen dos hijos: Zachary (14) y Elijah (12). En una entrevista reciente con The Times, el cantante habló sobre cómo afecta la pérdida de la visión en su día a día con sus hijos.

“No puedo ver a mis hijos jugando rugby y fútbol, y ha sido una época muy estresante, porque solía absorberlo todo. Es angustiante”, confesó el cantante.

En la entrevista, el cantante aseguró que podía ver al entrevistador pero no podía ver otras cosas con mayor detalles. “Puedo verte, pero no puedo ver la televisión, no puedo leer”.

John aseguró que tiene algo de visión en su ojo izquierdo pero en el derecho no puede ver casi nada. A pesar de las limitantes, el cantante se esfuerza por concentrarse en lo positivo. “Así que te dices a ti mismo: sigue adelante”.

A pesar de este enorme problema que afecta su vida, Elton John se siente agradecido por la vida que tiene y por su familia. “Uno se pone emocional, pero tienes que acostumbrarte. Soy afortunado de tener la vida que tengo. Todavía tengo a mi maravillosa familia”, declaró con resignación y gratitud en igual medida.

Elton John estrenó recientemente su documental ‘ Elton John: Never Too Late’. En esta producción, el artista confesó que sus hijos, a pesar de su corta edad, han empezado a preocuparse aún más por su salud y por su eventual muerte.

“Piensan en mi mortalidad. Se preocupan por mi mortalidad. No tanto por David, sino por mí”, relató el músico de 78 años.

Tras el estreno del documental David Furnish, quien codirigió el documental, reveló a PEOPLE que esa escena le generó mucha ansiedad.. “No creo que sea una conversación que quieras tener con tus hijos. No quiero plantar esa semilla en sus mentes”, explicó.

Sigue leyendo:

Elton John revela que ha perdido varias partes de su cuerpo: “No queda mucho de mí”

Elton John sufre una infección que ha limitado su visión

Subasta de objetos de Elton John pretende obtener más de $10 millones de dólares