“No es una práctica nueva”, Bank of América se pronuncia sobre el cierre de cuentas en abril

Bank of America se mantiene firme en el cierra sucursales en Estados Unidos durante el año 2025, en respuesta a la creciente preferencia de los clientes por realizar transacciones bancarias en línea en lugar de asistir las sucursales físicas.

Pero también se mantiene con el objetivo de cerrar cuentas inactivas en este mes de abril y Bank of America aclaró en un comunicado que esta decisión está contemplada en las normativas estadounidenses relacionadas con las cuentas inactivas.

“No ha habido ningún anuncio, ninguna advertencia ni cambios… todos los bancos están obligados a cumplir con las leyes estatales sobre qué hacer con las cuentas abandonadas”, indicó Bank of America en un comunicado.

La Ley de Bienes Abandonados, promulgada por el Senado del Estado de Nueva York, indica que si existe dinero en cualquiera de las cuentas bancarias abandonadas que no fue reclamado durante un período de 3 años, puede considerarse como propiedad abandonada.

En este caso, propiedad abandonada se puede transferir a la Oficina de Fondos No Reclamados del Contralor del Estado de Nueva York y en consecuencia, la cuenta bancaria se cerrará y los fondos serán retenidos hasta que los dueños legítimos lo reclamen.

Cierre de sucursales de Bank of America

En 2023, Estados Unidos registró el mayor número de fracasos bancarios desde la recesión de 2008, intensificando las dudas sobre el futuro de las sucursales físicas, sumado a la crisis de la pandemia del COVID-19 que llevó a usar en mayor medida las plataformas digitales y disminuir el paso por entidades bancarias.

Sin embargo, la situación no quedó solo allí, muchos clientes han dejado de hacer uso de sus productos de Bank of America, por lo que la empresa se vio obligada a iniciar un proceso de cierre de cuentas inactivas.

Los usuarios que poseen cuenta en Bank of America deberán tomar medidas para evitar el cierre de lo que considera cuentas abandonadas, para evitar consecuencias y malos ratos que esta situación pueda generar en los clientes de Estados Unidos.

Todas las cuentas bancarias de Bank of America serán inhabilitadas si los clientes tienen una cuenta de ahorro o corriente inactivas, cuentas individuales de jubilación, certificados de depósito (CD), cajas de seguridad con contenido no reclamado, cheques de caja y otros fondos sin cobrar, acciones, bonos y otros valores financieros.

Bank ok America considera una cuenta inactiva a aquellas en las que no se han realizado depósitos ni retiros, no se ha iniciado sesión en la cuenta, no se ha realizado ninguna transferencia o pago en los últimos 3 años.

Sin bien Bank of America no tiene la obligación de notificar el cierre de las mismas, se estará comunicando con los clientes afectados y, en caso de no haber respuesta, el dinero de la cuenta podría pasar a manos del estado bajo las leyes de reversión de propiedad del estado.

Para evitar que Bank of America haga el cierre de la cuenta, los clientes pueden iniciar sesión en la cuenta en línea o aplicación del banco, realizar un depósito o transferencia, sin importar que sea un monto pequeño, configurar un pago automático o hacer uso de la tarjeta de débito.