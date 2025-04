Madonna y Elton John se reconciliaron tras años de enemistad

Los cantantes Madonna y Elton John se reconciliaron tras varios años de roces y enemistad. La ‘Reina del Pop’ asistió a la presentación de Elton John en Saturday Night Live y se fotografió con el artista tras bastidores.

Elton John, quien enfrenta una pérdida aguda de su visión por una infección ocular, expresó en el pasado su rechazo hacia Madonna, a quién acusó en varias ocasiones de hacer playback y también la calificó de “desagradable”. Finalmente toda esta rencilla quedó en el pasado.

Madonna publicó una foto en la que aparece posando junto con Elton John y describió cómo se dio el encuentro y el perdón entre ambos. “¡Por fin enterramos el hacha! ¡Fui a ver a @eltonjohn actuar en SNL este fin de semana! ¡WOW!”, comenzó escribiendo Madonna en la publicación.

Madonna explicó por qué decidió ir a ver a John en Saturday Night Live.”Durante décadas me dolió saber que alguien a quien admiraba tanto compartiera públicamente su antipatía hacia mí como artista. No lo entendía. Me dijeron que Elton John era el artista invitado en SNL y decidí ir”.

Madonna relató que cuando se encontró con Elton John tenía la intención de confrontarlo, pero antes que dijera algo el cantante le pidió perdón por lo que dijo de ella en el pasado.

“Necesitaba ir tras bambalinas y confrontarlo. Cuando lo conocí, lo primero que dijo fue ‘Perdóname’ y el muro que nos separaba se derrumbó. El perdón es una herramienta poderosa. En cuestión de minutos, nos estábamos abrazando”, agregó.

Incluso, la cantante dijo que Elton John le dijo que había escrito una canción para ella y que quería que colaboraran juntos. “¡Fue como si todo se cerrara!”.

Elton John comentó el post de Madonna con el siguiente mensaje: “Gracias por venir a verme a SNL. Y gracias por perdonarme por mi boca. No me siento orgulloso de lo que dije. Sobre todo cuando pienso en todo el trabajo innovador que has hecho como artista, allanando el camino para que toda una generación de artistas femeninas triunfaran y fueran fieles a sí mismas. También fuiste una de las primeras personas en alzarse contra el VIH/SIDA en los 80, llevando amor y compasión a tantas personas que lo necesitaban desesperadamente”.

En la década de los 2000 Elton John acusó a Madonna de hacer playback. Incluso en 2004, durante los Q Awards, Elton John criticó que Madonna fue nominada a Mejor Actuación en Vivo. “¿Desde cuando hacer lip-sync es considerado un acto en vivo?”.

En 2019, el músico de origen británico lanzó su autobiografía titulada Me. En dicha publicación, el intérprete calificó a Madonna de “desagradable” y “grosera”.

Sigue leyendo:

Elton John critica la legalización de la marihuana en Estados Unidos y Canadá

Elton John revela que perdió la visión en un ojo por una infección

Elton John revela que ha perdido varias partes de su cuerpo: “No queda mucho de mí”