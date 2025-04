Muere Alejandro de la Peña, actor mexicano que actuó en “Titanic” y en “Como dice el dicho”

El actor mexicano Alejandro de la Peña, de 44 años, reconocido por su participación en Titanic junto a Leonardo DiCaprio y por su trabajo en la serie Como dice el dicho de Televisa, falleció el fin de semana.

La muerte del actor de 44 años fue anunciada este domingo por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), hasta el momento no se han revelado las causas ni detalles sobre los servicios funerarios.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Alejandro de la Peña García, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, destacó la ANDA.

Por su parte, la ANDI destacó su amplia trayectoria en cine y envió sus condolencias a familiares y allegados.

Alejandro de la Peña contaba con una carrera destacada en cine, televisión y como doble de acción, su talento lo llevó a formar parte de más de 50 producciones nacionales e internacionales.

De acuerdo a la ANDA y a la ANDI la muerte de Alejandro de la Peña, se registró el sábado 5 de abril, pero apenas este domingo se dio a conocer la información.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la causa de su muerte ni se ha emitido algún pronunciamiento oficial por parte de su familia.

¿Quién era Alejandro de la Peña?

Alejandro de la Peña nació en la Ciudad de México y debutó como doble de acción en 1983, respaldado por una formación física que incluía equitación, manejo de vehículos, natación, peleas escénicas, y caídas espectaculares. Gracias a estas habilidades, se convirtió en uno de los dobles más reconocidos del país y participó en más de 50 producciones cinematográficas, según IMDb.

Entre los títulos internacionales en los que colaboró se encuentran Titanic, The Matrix, Nacho Libre, The Predator, The Notebook y Spectre 007, esta última como coordinador de secuencias.

Su talento también lo llevó a trabajar en exitosas series de televisión como “El Señor de los Cielos”, “El Pantera”, “Blue Demon” y “Como dice el dicho”, donde participó entre 2011 y 2016.

Además de su carrera frente a las cámaras, Alejandro de la Peña se desempeñó como docente, compartiendo su experiencia en el mundo de la actuación y la acción escénica con nuevas generaciones.

Sigue leyendo: