Mataron a un hombre en parque de Queens, Nueva York: balacera a plena luz

Richard Carter, hombre de 49 años, fue ejecutado a tiros ayer a media tarde a las afueras de un parque en Queens (NYC).

Según las autoridades, Carter recibió múltiples impactos de bala en el pecho en el cruce de Merrick Blvd. y Sayres Ave., cerca del parque Archie Spigner en South Jamaica, alrededor de las 2:21 p.m. del viernes.

Los paramédicos trasladaron de urgencia a la víctima al Jamaica Hospital Medical Center, donde falleció. Carter residía en Valley Stream, Long Island, a más de seis millas de distancia del lugar donde fue asesinado, detalló Daily News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios, áreas de cajeros automáticos ATM y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

La semana pasada la bebé Kaori Patterson Moore, de 7 meses de edad, fue ultimada por una bala perdida a plena luz del día en East Williamsburg, Brooklyn (NYC). Un día el alcalde Zohran Mamdani defendió el balance de seguridad al cerrar el primer trimestre de su gestión, junto a Jessica Tisch, comisionada NYPD heredada de la administración de Eric Adams. “En los primeros tres meses del año, la ciudad de Nueva York ha registrado la menor cantidad de homicidios e incidentes con armas de fuego desde que comenzamos a llevar un registro de estas cifras, hace décadas”, afirmó el alcalde.

Horas después, dos jóvenes de 21 y 22 años fueron ultimados en tiroteos en El Bronx (NYC). Previamente, esa semana un hombre de 36 años murió de varios balazos en Central Park North, Harlem. Además a fines de marzo un niño de 9 años y dos quinceañeros resultaron heridos de bala en incidentes separados a plena luz del día en calles de Brooklyn y El Bronx (NYC). También dos mujeres adolescentes fueron alcanzadas en una balacera a las afueras de un restaurante McDonald’s en Brooklyn (NYC). Ese fue al menos el 3er tiroteo público en la ciudad en menos de 24 horas; los dos previos dejaron hombres muertos en un edificio en Brooklyn y un restaurante en Queens. En algunos de esos casos no se han anunciado arrestos.

También en marzo Jairo Javier Vinces Cobena (36) recibió un disparo mortal en la cabeza a sólo tres cuadras de su apartamento en Queens (NYC); una mujer fue baleada, aparentemente de manera accidental, a plena luz del día frente a The Fulton Street Mall, concurrido centro comercial en Brooklyn (NYC); y un adolescente de 19 años murió baleado a media tarde cerca de un centro de cuidado infantil en El Bronx (NYC).

Además NYPD busca a Paublo Torres, joven de 21 años identificado como el sospechoso prófugo tras la balacera que cobró la vida del hondureño Denis Núñez (34) en un bar deportivo en Queens (NYC) en febrero.

