Murió el productor de televisión Memo del Bosque

Hace un mes el productor de televisión Memo del Bosque fue hospitalizado. Este lunes 7 de abril se ha confirmado su muerte a los 62 años. La información fue compartida en un comunicado publicado en la cuenta de Instagram del productor.

El comunicado es un mensaje que Del Bosque parece haber dejado escrito antes de morir. “Hoy deseo compartir que he llegado al final de mi vida. El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más”, dice la publicación.

El productor, conocido por haber trabajado con Telehit y Televisa, fue diagnosticado con cáncer en 2017. En el mensaje publicado en Instagram también agradece a Dios por haberle permitido disfrutar de sus hijos durante estos ocho años y agradece a su esposa Vica por acompañarlo en todo el proceso.

Días después de haber sido hospitalizado se compartieron fotos y videos que alertaron a sus seguidores, pues se veía en muy mal estado y acompañado de sus hijos. En la publicación que se hizo en ese momento, el productor escribió: “No hay nada imposible para un Dios que nos ama, nos ve y nos escucha“.

La carrera de Memo del Bosque comenzó en los años 90, específicamente con el lanzamiento del canal de televisión Telehit en 1993. Durante años estuvo al frente de ese canal, el cual fue considerado un referente para la fuente musical y de entretenimiento.

Fue productor de ‘La Jaula’, ‘Super Minds’, ‘El quinto elemento’, ‘Las pellizcadas de Márgara’ y ‘New Generation’.