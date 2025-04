Nuevo estudio cuestiona el vínculo entre colesterol alto y enfermedad cardíaca en personas con dieta cetogénica

En un giro desafiante a la hipótesis lipídica tradicional, investigadores del Instituto Lundquist para la Innovación Biomédica en Harbor-UCLA Medical Center han publicado un estudio que podría cambiar el enfoque médico sobre el colesterol.

El trabajo fue publicado en la revista “Journal of the American College of Cardiology: Advances” y contó con la colaboración de científicos de varias instituciones.

El estudio evaluó a 100 personas que seguían una dieta cetogénica baja en carbohidratos a largo plazo y que, como resultado, desarrollaron niveles elevados de colesterol LDL (lipoproteína de baja densidad), comúnmente conocido como “colesterol malo”. Este grupo fue clasificado como Lean Mass Hyper-Responders (LMHRs) o “hiperrespondedores de masa magra”.

Sorprendentemente, los resultados demostraron que los niveles de colesterol LDL y apolipoproteína B (ApoB) no estaban asociados con la presencia ni con la progresión de placas en las arterias, uno de los principales indicadores de enfermedad cardíaca. En cambio, la carga de placa existente al inicio del estudio fue el mejor predictor de futuros cambios cardiovasculares.

¿Colesterol alto sin riesgo cardíaco?

La investigación desafía directamente la hipótesis lipídica, la cual ha dominado el enfoque médico durante décadas. Esta teoría sostiene que niveles altos de LDL-C y ApoB son factores de riesgo fundamentales para la enfermedad cardiovascular y, por tanto, deben ser el objetivo principal del tratamiento.

Sin embargo, los LMHRs representan un subgrupo particular: personas metabólicamente sanas, con índice de masa corporal bajo, triglicéridos reducidos, presión arterial normal, alta concentración de colesterol HDL (el “bueno”) y bajo nivel de resistencia a la insulina. A pesar de tener niveles elevados de LDL, su salud metabólica general era excelente.

Dieta cetogénica: beneficios más allá de la balanza

Las dietas cetogénicas y bajas en carbohidratos están siendo cada vez más utilizadas para tratar enfermedades crónicas como:

* Diabetes tipo 2

* Enfermedades inflamatorias del intestino

* Epilepsia

* Trastornos del estado de ánimo, como el trastorno bipolar

Aunque muchos pacientes reportan mejoras significativas en su bienestar físico y mental, los médicos suelen desalentar este tipo de alimentación debido al incremento del colesterol, temiendo un mayor riesgo cardíaco.

Este estudio abre la puerta a una reevaluación clínica del colesterol elevado cuando ocurre en el contexto de una buena salud metabólica.

Los investigadores, con los resultados de este estudio, sugieren ampliar los exámenes para saber, con certeza, qué riesgo existe de que un paciente desarrolle una enfermedad cardíaca por tener niveles altos de colesterol. (Foto: Shutterstock)

Imagen cardíaca avanzada: clave en la evaluación

Para investigar a fondo, los participantes fueron sometidos a angiografías por tomografía computarizada (CT angiogram), una técnica avanzada de imagen cardíaca. Los resultados no mostraron correlación entre los niveles de colesterol y la acumulación de placa arterial.

De hecho, el único factor que predijo la progresión de enfermedad cardiovascular fue la cantidad inicial de placa observada al inicio del estudio.

Este hallazgo sugiere que no siempre el colesterol alto es sinónimo de riesgo cardíaco, y que la evaluación mediante imágenes podría ofrecer una perspectiva más precisa para ciertos perfiles metabólicos, como los LMHRs.

La investigación fue co-liderada por el Dr. Matthew Budoff, Director de CT Cardíaco y Presidente de Cardiología Preventiva en el Instituto Lundquist, junto con los investigadores independientes Dr. Nick Norwitz, Dr. Adrian Soto-Mota y Dave Feldman, fundador de la Citizen Science Foundation, que financió el estudio a través de micromecenazgo.

“Es fundamental que los médicos y el público comprendan que se deben considerar enfoques individualizados y basados en datos para evaluar el riesgo cardíaco”, afirmó Budoff, quien también es profesor de Medicina en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). “Este fenotipo sugiere que podrían ser necesarios otros marcadores o pruebas para evaluar la salud metabólica en ciertos casos”.

Llamado a una medicina más personalizada

Los investigadores proponen que la evaluación del riesgo cardiovascular se amplíe más allá de los análisis de laboratorio tradicionales, incorporando exámenes por imagen y el análisis del estado metabólico completo del paciente.

Además, instan a la comunidad médica a adoptar una visión más abierta y multidisciplinaria, especialmente cuando se trata de pacientes que han adoptado una dieta cetogénica como tratamiento para condiciones crónicas.

Este estudio aporta evidencia a una conversación creciente sobre la importancia de personalizar la medicina según el contexto del paciente. Aunque no invalida completamente la hipótesis lipídica, sí resalta que no todos los perfiles metabólicos responden igual a los mismos indicadores clínicos.

En particular, el grupo LMHR representa una oportunidad para mejorar la precisión diagnóstica y evitar tratamientos innecesarios en personas que, aunque presentan colesterol alto, no muestran signos de enfermedad arterial.

