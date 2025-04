Shakira sobre las cancelaciones de su gira: “Fue algo que se me salía de las manos”

La cantante colombiana Shakira se encuentra en medio de su gira ‘Las Mujeres ya no Lloran Tour’, con la que recorrió varias ciudades de Latinoamérica y se prepara para recorrer estadios en Estados Unidos. Sin embargo, su gira en Latinoamérica sufrió varias cancelaciones por problemas técnicos.

Shakira tuvo que cancelar y reprogramar su concierto en Medellín (Colombia), sus dos conciertos en Chile y en República Dominicana. La cantante ofreció una entrevista con el canal de televisión chileno T13 en la que habló sobre las cancelaciones de sus conciertos en ese país.

La barranquillera resaltó que esta situación estaba fuera de su control y del control de su equipo. “Lo que nos pasó fue una cosa que se me salía de las manos, no es algo que controlo o controla mi equipo, ni mi producción. A veces estas cosas suceden, no se puede controlar la vida y lo que sí se puede es estar ahí y darlo todo”, señaló.

Luego de que Shakira anunció la cancelación de sus conciertos en Santiago de Chile un grupo de fans se fueron hasta su hotel para expresarle su apoyo y la cantante le cantó varias canciones a su público de manera improvisada.

“Yo sé que eso va a pasar cuando me reencuentre con mi manada en Chile, porque una loba jamás abandona a su manada”, dijo emocionada.

Shakira ha dicho en varias oportunidades que su gira ‘Las Mujeres ya no lloran’ es la más grande de su carrera. De hecho, ofreció siete conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y otros tres en otros estados. Sin embargo, la artista sumó 16 conciertos más en México y rompió su propio récord.

Shakira describió su gira como un momento de reconexión especial con su público. “Para mí es un reencuentro con mi público que ha estado acompañándome tantos años. Es poder entregarles todo lo que se merecen, lo mejor de mí… Yo creo que más que un concierto es eso, una comunión, es un reencuentro, ellos me hacen sentir todo: bailar, cantar, reflexionar, reir, llorar, son tantas emociones juntas”, dijo la cantante en la entrevista.

Tras cancelar su concierto en Chile, la cantante regresó a ese país para cumplir con las dos fechas que tenía pendientes. La colombiana se presentó el pasado fin de semana en el Parque del Estadio Nacional.

“Estoy aquí Chile, gracias por esperarme! Por ustedes me salto cualquier obstáculo que me ponga la vida, como una loba que va a encontrarse con su manada chilena. Esta noche y siempre, está noche somos uno!”, gritó la artista al iniciar su concierto en Santiago de Chile.

Sigue leyendo:

Shakira habla sobre la situación de los latinos en Estados Unidos: “Sé lo injusto que es”

Shakira fue nombrada como la mejor cantante de pop latino de todos los tiempos

Shakira batió récord en México y causa un impacto económico con sus conciertos