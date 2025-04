William Scull descarta nocaut, pero promete victoria sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Pocos boxeadores tiene la capacidad de mostrar la seguridad de William Scull a poco menos de un mes para su combate contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El púgil cubano afirmó que está seguro de que derrotará al mexicano.

Sentado frente a la cámara en una entrevista exclusiva para el Diario de Nueva York, Scull reveló que no buscará noquear a ‘Canelo’. Su estrategia no pasa por la vía rápida ni un golpe contundente, sino simplemente una victoria que para él está garantizada.

“¿Te sientes capaz de noquear a ‘Canelo’ Álvarez?”, fue la pregunta a la que Scull respondió con la seguridad que le otorga ser el campeón supermedio mundial de la FIB.

“Nocaut no sé decirte, pero sí me siento seguro de que vamos a ganar y vamos a dar una buena actuación. El nocaut sale, el nocaut no se busca”, contestó.

El boxeador residente en Argentina reconoció en la figura de Álvarez una leyenda de la disciplina a la que mostró el respeto justo y necesario. Para Scull, el mexicano está en igualdad de condiciones y no ve motivos para temerle.

“El ‘Canelo’ tiene dos manos, no tiene tres ni cuatro. Si tuviese tres o cuatro, ahí si hay que asustarse. Es un boxeador que tiene nombre, una leyenda que hay que respetar, pero no tiene más nada”, precisó.

“Para mí significa algo muy grande (enfrentar a ‘Canelo’) porque boxear con un peleador de ese nivel es especial. También se desafía uno mismo porque es algo que soñamos desde hace muchos años”, añadió.

“Cada round definirá la pelea”

Scull tiene claro que su estrategia de pelea no pasa por el nocaut. Las estadísticas lo reafirman, pues el mexicano nunca ha salido por la vía rápida. Para el cubano, el combate se irá definiendo asalto tras asalto y la clave pasará por la concentración mental y la resistencia física.

“Los boxeadores cubanos nos caracterizamos por una gran respuesta. Contra ‘Canelo’ hay que estar concentrado mentalmente y bien preparado físicamente porque es una pelea que se puede ir a la larga distancia o la corta. Cada round va a ir definiendo la pelea”, analizó.

“Yo soy un boxeador que maneja las tres distancias. Manejo la larga, la corta y la media. Para nadie es un secreto que los boxeadores cubanos nos movemos bien, puede ser que se le complique a ‘Canelo’, pero ha mejorado mucho también en los últimos años. Es un boxeador que ya está más maduro y hay que estar preparado para todo. Para que sea una guerra”, dijo.

William Scull opina sobre críticas a ‘Canelo’ por elección de rivales

En los últimos años, periodistas, boxeadores y promotores se han dado a la tarea de criticar a Álvarez por aparentemente escoger rivales a modo.

Scull aseguró no ser un contrincante fácil y presumió el camino que se ha labrado para ser campeón mundial y lograr enfrentarse a ‘Canelo’.

“Para gustos, los colores. Cada quien tiene su forma de criticar y expresarse. A las personas que piensan que soy rival fácil les digo que esto es un deporte muy difícil. Uno está aquí porque ha ganado. Soy campeón mundial porque he ganado desde cero”, concluyó.

El próximo 3 de mayo ambos púgiles se subirán al ring en Arabia Saudita. ‘Canelo’, con récord de 62 victorias (39 por KO), dos empates y dos derrotas; enfrentará por su segunda vez en su carrera a un boxeador cubano.

El primero fue Erislandy Lara en 2014 en un pleito cerrado que se decantó para el mexicano por decisión divida. Por su parte, Scull tiene récord de 23 victorias, cero derrotas y nueve nocauts.



