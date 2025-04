Arsenal vs Real Madrid en vivo: hora y canal del partido por la Champions League en Estados Unidos

El Real Madrid tendrá un partido vital este martes ante el Arsenal de la Premier League correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, encuentro en el que buscarán mantener la ventaja que poseen para poder avanzar de ronda y así mantener vivas sus aspiraciones de quedar campeones de esta edición.

El cuadro merengue no llega en su mejor momento a este duelo luego de la derrota 2-1 que sufrieron esta semana ante el Villarreal en LaLiga, resultado que le permitió ampliar al FC Barcelona su ventaja como líder absoluto tras empatar contra el Betis.

Ahora los dirigidos por Carlo Ancelotti tendrán que mejorar en su capacidad ofensiva para poder anotar los goles y así compensar la debilitada defensa que han registrado en los últimos encuentros.

Real Madrid’s Lucas Vazquez, front, and Valencia’s Jesus Vazquez battle for the ball during a Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Valencia at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Saturday, April 5, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)

“Si no, no estaría aquí; me plantearía unas vacaciones. Puede ser que mucha gente se haya cansado (de verle en el banquillo del Real Madrid), pero la persona más importante es el presidente, y él me apoya, me ayuda. Eso es lo que cuenta. Lo que cambia la dinámica es que no se canse la persona más importante de este club”, dijo en conferencia de prensa.

Por su parte, el Arsenal tampoco logró sumar los tres puntos en su último partido y presentan la reciente lesión del brasileño Gabriel Magalhães, por lo que tendrán que realizar un trabajo histórico para poder darle vuelta al marcador.

Hora y canal para ver EN VIVO Real Madrid vs Real Sociedad

Día: Martes

Jornada: Cuartos de Final de la Champions League

Estadio: Emirates Stadium

Hora: 3:00 pm (ET) – 2:00 pm (CT) y 12:00 pm (PT)

Canales de transmisión: Inter, ESPN, Disney+, Sport 24

Sigue leyendo:

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este martes 8 de abril

–Vicente Sánchez confía en poder derrotar al Club América

–¿Carrera truncada? Jesús Orozco revela el motivo por el que no juega en Europa