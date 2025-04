Cristina Porta, sin filtro, va en contra de Alfredo Adame

Cristina Porta y Alfredo Adame fueron como participantes de ‘La Casa de los Famosos’ durante la cuarta temporada, pero las cosas para ellos no siempre fueron de la mejor manera, ya que fue el inicio de diversos enfrentamientos entre ellos por el comportamiento del actor, y ella se vio en la necesidad de defenderse para no permitir faltas de respeto.

“Me llevé la medallita de haber sacado a ese señor. Siempre luché a favor de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+. La gente me advirtió. Me dijo que él era muy famoso y a veces estamos equivocados. Se debe condenar la actitud de estos hombres machistas. Por eso existe el feminismo, todavía no hay igualdad entre hombres y mujeres”, comenzó diciendo Porta en exclusiva para TVNotas.

La periodista manifestó que, hasta la fecha, no existe un participante que haya logrado descubrir la verdadera personalidad de Alfredo. Por ello, destacó que él tiene ciertos problemas con las mujeres y una de las circunstancias que más lo incomoda es que sea una femenina quien lo enfrente.

“En esa casa falta una persona que saque la verdadera personalidad de ese hombre. Él insulta a las mujeres y ha dicho infinidad de mentiras sobre mí, pero qué podemos esperar de alguien que trata de esa forma a sus hijos. No puedo pedir más. A él le duele que una mujer lo enfrente”, dijo.

La periodista deportiva mencionó que se vio en la obligación de detenerlo por todas las cosas que decía, pues se había convertido en una falta de respeto que no debía tolerar: “Tuve malos momentos por esos enfrentamientos; sin embargo, saqué mis ovarios de mujer y no me callé. Por eso, ahora está calladito. Cuando abre la boca saca el verdadero hombre que realmente es. Él piensa que el público de Puerto Rico está de su lado”.

Porta añadió que hasta la fecha ella no ha sido la única que él ha agredido verbalmente: “Un hombre que trata mal a una mujer es una mala persona. No he sido la única a la que ha tratado mal. Es un misógino. Tiene comentarios muy feos, homófobos y machistas. Recuerdo que al principio me llevaba bien con él, pero cuando lo encaré las cosas cambiaron”, mencionó durante la exclusiva a TVNotas.

