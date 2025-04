El truco de 60 segundos que alivia el estrés

En momentos de tensión o estrés, cuando sientes que el mundo te aplasta, hay un recurso poderoso que siempre llevas contigo: tu respiración. Existe un truco que consiste en “respiración en caja”, una técnica que puedes aplicar en cualquier momento del día y que, en apenas 60 segundos, podría ayudarte a volver al equilibrio.

Con solo dedicar un minuto a respirar de forma controlada, puedes reducir el ritmo cardíaco, calmar tu mente y recuperar el enfoque. Te explicamos de qué se trata y cómo practicarla:

¿Qué es la respiración en caja para aliviar el estrés?

La respiración en caja también se conoce como “respiración 4×4” o “respiración cuadrada”. Es una técnica sencilla de respiración profunda que consiste en dividir el proceso en cuatro partes iguales: inhalar, mantener el aire, exhalar y hacer una pausa antes de comenzar el siguiente ciclo.

Este método ha sido recomendado por especialistas como una herramienta eficaz para frenar el desborde emocional y reactivar el sistema nervioso parasimpático, ese que te ayuda a relajarte después de una situación estresante.

Según el sitio especializado ‘Eat This, Not That’, este tipo de respiración logra revertir en pocos segundos las respuestas físicas del estrés: el corazón acelerado, la mente nublada y la sensación de no tener control.

¿Cómo puedes aplicar la respiración 4×4?

Lo mejor de esta técnica es que puedes hacerla en cualquier lugar: en tu escritorio, en el transporte público o incluso mientras esperas una llamada importante. Solo necesitas un minuto y algo de intención.

Sigue estos pasos:

Siéntate en una posición cómoda, con la espalda recta, los pies apoyados en el suelo y los hombros relajados.

Inhala por la nariz durante 4 segundos, llenando completamente tus pulmones

Mantén el aire dentro durante otros 4 segundos

Exhala lentamente por la boca durante 4 segundos, vaciando bien tus pulmones

Espera 4 segundos más antes de volver a inhalar

Repite este ciclo al menos cuatro veces o durante un minuto completo y con cada ronda sentirás cómo tu cuerpo se suelta un poco más y tu mente empieza a despejarse.

La respiración en caja actúa como un freno natural para tu cuerpo. En vez de seguir alimentando la ansiedad con respiraciones rápidas y superficiales, tomas el control del aire que entra y sale. Esto le manda un mensaje claro al cerebro: “estamos bien, podemos calmarnos”.