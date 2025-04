Estas son las apps que más datos personales recopilan y comparten desde tu celular

En un mundo donde el teléfono celular se ha convertido en una extensión del cuerpo humano, las aplicaciones que descargamos y usamos diariamente están recogiendo más información personal de la que imaginamos.

Ya no se trata solo de nombre, correo o ubicación: contactos, historial de navegación, preferencias, hábitos de uso, e incluso coordenadas en tiempo real, forman parte del botín que muchas apps utilizan para generar ganancias, mejorar su funcionamiento o alimentar estrategias publicitarias.

Un reciente informe de la empresa de desarrollo de software Nsoft puso en evidencia qué aplicaciones móviles son las más invasivas en términos de recopilación y compartición de datos personales.

Analizando los términos y condiciones, así como las políticas de privacidad de las apps más populares, el estudio reveló el verdadero alcance del flujo de datos que ocurre detrás de cada clic.

El ecosistema móvil ha crecido de manera exponencial durante la última década. En 2024, se descargaron más de 257,000 millones de aplicaciones en todo el mundo, lo que representa un salto sustancial respecto a los 141,000 millones de 2016, según datos de Statista. Sin embargo, este auge ha traído consigo una intensificación en la recolección de datos personales, en muchos casos sin que los usuarios sean plenamente conscientes de qué se recolecta, para qué se usa y con quién se comparte.

¿Por qué las apps recolectan datos personales?

El informe de Nsoft identifica 5 grandes razones por las que las aplicaciones móviles recogen información del usuario:

1) Publicidad de terceros: compartir datos con anunciantes para mostrar publicidad personalizada.

2) Publicidad o marketing propio: usar la información dentro de la misma app para campañas internas.

3) Análisis y métricas: comprender el comportamiento de los usuarios y optimizar el servicio.

4) Personalización del producto: adaptar la experiencia de usuario en función de sus preferencias.

5) Funcionalidad de la aplicación: mejorar el rendimiento general, solucionar fallos y ofrecer soporte técnico.

El problema radica en que muchas apps obtienen más información de la necesaria, aprovechando lagunas legales o el desconocimiento del usuario.

Las apps más invasivas en general

Entre todas las categorías analizadas, las aplicaciones de Meta encabezan la lista como las más invasivas. Facebook, Instagram, Messenger y Threads comparten el 68.6% de la información personal de sus usuarios con terceros. Además, utilizan un 91.4% de esos datos para optimizar el funcionamiento de las apps, y un 85.7% para análisis internos.

Esto significa que casi 7 de cada 10 datos que proporcionamos en estas plataformas pueden estar en manos de terceros, especialmente para fines publicitarios.

En segundo lugar, se encuentra LinkedIn, la red social profesional propiedad de Microsoft. Esta app utiliza el 74.3% de la información para funciones propias, y el 68.6% para análisis. Un 37.1% de los datos son compartidos con terceros, incluyendo ubicación y contactos.

Amazon ocupa el tercer lugar, aunque con un perfil más equilibrado. Si bien utiliza el 68.6% de la información para el funcionamiento de su tienda digital, solo comparte un 5.7% de los datos personales con otras empresas, según el informe.

Las redes sociales son las que más comparten información con otros de sus usuarios. (Foto: Shutterstock)

Aplicaciones de negocios: ¿cuáles invaden más tu privacidad?

En la categoría de aplicaciones orientadas a negocios, LinkedIn vuelve a ocupar el primer lugar como la más invasiva. A esta le siguen Gmail y WhatsApp Business.

Gmail utiliza el 57.1% de los datos para funcionamiento interno, pero solo comparte el 8.6% con terceros.

WhatsApp Business, por su parte, también usa el 57.1% de los datos, pero únicamente comparte un 5.7%.

Ambas mantienen un bajo índice de compartición externa, aunque eso no significa que recolecten poca información. El almacenamiento de correos electrónicos, mensajes y contactos es parte fundamental del servicio.

Aplicaciones de entretenimiento: YouTube y Prime Video en el foco

Las plataformas de entretenimiento también hacen un uso intensivo de los datos personales, aunque con matices entre unas y otras.

YouTube, propiedad de Google, lidera esta categoría. La app utiliza el 65.7% de la información para mejorar su funcionamiento y comparte un 31.4% con terceros.

En segundo lugar, aparece Amazon Prime Video, que usa el 40% de los datos con fines variados y un 42% para análisis. No obstante, solo comparte el 8.6% con otras compañías.

Spotify se sitúa en la tercera posición: utiliza el 57.1% para funcionalidades y el 28.6% para personalización.

Aunque ninguna de estas apps supera a las redes sociales en volumen de datos compartidos, su capacidad de rastrear hábitos de consumo, ubicaciones y dispositivos las convierte en actores clave en la economía de los datos.

Juegos móviles: menos intrusivos de lo esperado

Las apps de videojuegos móviles resultaron ser menos invasivas, en comparación con otras categorías analizadas.

Roblox y Monopoly Go sorprenden al no compartir ningún dato personal con terceros.

Candy Crush Saga es la única que cede el 8.6% de la información, específicamente datos publicitarios y de identificación del dispositivo.

Esta categoría, en general, mantiene una política de privacidad más limitada, posiblemente por su enfoque centrado en el entretenimiento sin requerir información sensible.

Apps de citas: el amor también tiene un precio

Las apps para encontrar pareja son algunas de las que más datos personales exigen, desde la ubicación hasta el historial de uso.

Bumble encabeza la lista con un 51.4% de datos usados para el funcionamiento de la app y un 31.4% para personalización.

Tinder ocupa el segundo lugar, siendo la que más datos comparte con terceros: un 5.7%.

Hinge, en cambio, resulta ser la más reservada, sin compartir ningún dato personal con terceros, aunque igualmente hace uso intensivo de la información para mejorar su algoritmo de compatibilidad.

¿Cómo proteger tu privacidad en un mundo lleno de apps?

Aunque la recopilación de datos es casi inevitable en la actualidad, los usuarios no están indefensos. Estas son algunas recomendaciones prácticas para reducir la exposición:

* Leer las políticas de privacidad antes de instalar una app.

* Acceder desde el navegador web, ya que muchas apps móviles recopilan más datos que sus versiones web.

* Revisar los permisos del sistema operativo y desactivar aquellos que no son estrictamente necesarios (como acceso a contactos, ubicación o micrófono).

* Eliminar aplicaciones que no uses, incluso si no las abres, pueden seguir recolectando datos en segundo plano.

* Usar mensajería cifrada, como Signal o Telegram, que priorizan la seguridad y la privacidad.

* Evitar logins con redes sociales, ya que estos permiten compartir datos entre múltiples plataformas sin que lo notes.

Sigue leyendo:

* Cuidado con las VPN fraudulentas: apps peligrosas que roban tu información

* Alertan a usuarios de Apps de transferencia de dinero sobre aumento de fraudes en Nueva York y exigen mayores protecciones

* Estafas a través de apps de citas románticas toman vuelo en NYC: ¿Cómo evitar ser la próxima víctima?