Estrella del Bayern Múnich Harry Kane quiere cumplir sueño de convertirse en jugador de la NFL

Son varios los jugadores del fútbol de élite a los que les encanta la NFL. Antoine Griezmann es uno de ellos. No obstante, el delantero británico del Bayern Múnich, Harry, Kane, ha llevado su afición a otro nivel.

En reiteradas ocasiones, Kane ha expresado su afición por la NFL y su deseo de convertirse en jugador de fútbol americano profesional. El pasado lunes, en una entrevista con Goal, el delantero lo volvió a poner sobre la mesa.

El atacante del Bayern Múnich reiteró que le gustaría explorar la posibilidad de desempeñarse como pateador dentro del fútbol americano y la NFL.

“Siento que aún me quedan muchos años para retirarme en el fútbol americano. Pero cuando lo haga, definitivamente quiero explorar la posibilidad de ser pateador. Sé que será un trabajo duro. No espero simplemente a patear goles de campo”, dijo.

“Requeriría mucha práctica. Pero sí, es algo que me encantaría. Llevo siguiendo la NFL unos 10 años y me encanta, así que me encantaría intentarlo”, añadió.

Harry Kane del Bayern reacciona durante el partido de la Bundesliga alemana entre el Augsburgo y el Bayern Múnich en Augsburgo, el viernes 4 de abril de 2025. (Foto AP/Matthias Schrader) Crédito: Matthias Schrader | AP

Harry Kane ha expresado en varias ocasiones su deseo de jugar en la NFL como pateador una vez que se retire del fútbol profesional. Su fanatismo lo ha llevado a ver en vivo partidos de la NFL.

En el Super Bowl LIII, celebrado el 3 de febrero de 2019 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, los New England Patriots derrotaron a Los Angeles Rams con un marcador de 13-31.

En ese partido, se vio a Harry Kane con Ricardo Kaká disfrutar del encuentro. En sus redes sociales ha dejado videos jugando al fútbol americano. En 2020, durante la pretemporada, colgó un clip entrenando con un ovoide y etiquetó a Tom Brady.

No obstante, a sus 31 años, Kane sigue enfocado en su carrera en el fútbol europeo. El delantero nunca ha ganado un título profesional. Actualmente, es la estrella del Bayern de Múnich en Alemania.

Kane ha marcado 34 goles en lo que va de la temporada. Está peleando la Bota de Oro junto a Robert Lewandowski y Kylian Mbappé.



Sigue leyendo:

· FBI acusa a exjugador de New York Giants de operar la mayor red de peleas de perros en EEUU

· Murió a los 54 años la exestrella de la NFL Dean Wells tras batallar contra el cáncer

· Murió a los 74 años John Vella, leyenda de Las Vegas Raiders