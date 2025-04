MET Gala 2025: Algunas de las celebridades invitadas

El próximo lunes 5 de mayo se celebrará la MET Gala 2025, uno de los eventos más exclusivos de la moda al que cada año asisten celebridades del deporte, la música y el cine.

Ya fueron confirmados los nombres de algunos de los famosos que asistirán a la ceremonia que recauda fondos para Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte en Manhattan.

Anna Wintour es la anfitriona permanente de la MET Gala y este año contará con varias figuras famosas como coanfitriones. Ellos serán: Lewis Hamilton, Pharrell Williams, Coleman Domingo y A$AP Rocky.

Algunas de las celebridades que estarán en la MET Gala 2025 son la gimnasta Simone Biles, el cineasta Spike Lee, la actriz Rachel Zegler, la modelo Ashley Graham y la rapera Doechii. También se espera la asistencia de Shakira, Gal Gadot, Amelia Gray, Tyla, Janelle Monáe y Ayo Edebiri, entre otros nombres que prometen sorpresas.

Se desconoce si otras figuras, que se han vuelto emblemáticas en este evento, asistirán a la MET Gala como Zendaya, Bad Bunny, Jennifer López, Kim Kardashian, entre otros. Ya trascendió la información que los actores Blake Lively y Ryan Reynolds no asistirán al evento en medio de su controversial conflicto legal con Justin Baldoni. La modelo Gisele Bündchen rechazó la invitación.

La exposición de este año está inspirada en el dandismo negro con base en la obra Fashioning the Black Dandy: Aesthetics of Resistance y en el libro Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity.

El tema de la exposición no es el mismo del código de vestimenta de la MET Gala. El dress code de la noche se centra específicamente en la sastrería hecha a la medida. “La moda y el vestido se han utilizado en un contexto de poder y estética para la gente negra, desde los tiempos de esclavitud hasta hoy. El dandismo ha sido utilizado por los individuos para manipular la relación entre la ropa, la identidad y el poder”, dijo la comisaria invitada Mónica L. Miller creadora del libro en el que está inspirada la exposición.

La Met Gala se podrá seguir a través de las redes sociales de Vogue y el vídeo en livestream de Vogue.

