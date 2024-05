Bad Bunny en la Met Gala 2024: se cubrió con una sábana y luego sorprendió a todos con su cuidado outfit

En la Met Gala 2024, el cantante Bad Bunny ha logrado nuevamente un acierto en uno de los eventos más importantes de la moda, ya que a muchos les gustó el atuendo que lució en la edición de este año, que como es costumbre, se celebró en el Museo Metropolitano de Nueva York.

La influencia del intérprete de ‘Titi Me Preguntó’ en el mercado estadounidense es cada vez mayor y sobre todo luego de que llegara con su música a un público que quizás no pensó, también influyó el romance que tuvo con la influencer Kendall Jenner, una de las figuras de realities shows más importantes en el país.

Estos elementos hicieron que fuera elegido junto a Zendaya y Chris Hemsworth como uno de los anfitriones de la noche. Debido a esto, la atención estuvo centrada en el ‘Conejo Malo’, ya que muchos querían ver su propuesta para esta noche.

Desde que salió del hotel, Bad Bunny tuvo que ocultarse con una sábana para evitar que los fanáticos vieran su look para la Met Gala.

En las redes sociales compartieron imágenes de este momento y las reacciones no faltaron, ya que muchos consideraron como innecesario que estuviera así.

“Instagram no me deja expresar lo que pienso de este tipo”, “Qué muchacho para ridículo”, “No entiendo porqué le dan importancia a personas así, desde que le botó el celu a un fan, me cae del hígado, qué falta de humildad y que cantara al menos, pero mmm, me quedo callada”, “El hombre más payaso”, escribieron algunos en los comentarios de cuentas como la del programa ‘El Gordo y la Flaca’, que transmite Univision.

Otros indicaron: “Yo quiero expresarme, pero no me deja la aplicación”, “Qué ridiculez”, “Que no le quiten el trapo, por favor. Así está muy bien. Gracias a Dios no lo vi”.

Bad Bunny apostó por un estilo sobrio en la Met Gala 2024. Crédito: Evan Agostini

El atuendo de Bad Bunny, un traje negro con detalles rojos, es un diseño de Maison Margiela.

Para completar su outfit llevó un espectacular sombrero y unas gafas negras que le dieron un toque diferenciador al boricua.

