Grupo Firme se deslinda de los narcocorridos y apoya concurso “México Canta”, lanzado por Sheinbaum

Tras anunciar dos conciertos en el Estadio GNP Seguros, en la Ciudad de México, el Grupo Firme, expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum en su esfuerzo por promover la música sin violencia, a la vez que dejaron claro su rechazo hacia los corridos polémicos.

Grupo Firme está dejando claro que su música no tiene nada que ver con los narcocorridos y su vocalista Eduin Cazares, explicó que ellos no cantan corridos relacionados con el narcotráfico ni la violencia. De hecho, dejó claro que el nuevo disco del grupo, que está por salir, no incluirá ningún corrido, solo canciones que siguen la línea del amor y el desamor, temas que siempre han sido su sello.

Apoyan iniciativa de Sheinbaum

“Claro que apoyamos a la presidenta. Nosotros no somos un grupo que cante corridos. El tipo de corridos que hemos cantado son corridos ficticios. En el disco que vamos a lanzar no viene ningún corrido, la realidad no es algo que me mueva mucho (…) Nosotros somos más guiados al amor y el desamor”, manifestó el cantante, enfatizando que no quieren formar parte del género que promueve esa cultura.

Aunque aclaró que no están en contra de los corridos en general, dijo que se mantienen al margen de esa tendencia y prefieren seguir haciendo la música que siempre los ha caracterizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el pasado lunes el programa “México canta”, una iniciativa que tiene como objetivo promover la música sin violencia, ayudando a los jóvenes a expresarse a través del arte y a combatir las adicciones, en medio de la inseguridad generada por el crimen organizado en algunas zonas del país.

El mánager de Grupo Firme, Isael Gutiérrez, también habló sobre el proyecto de Sheinbaum y comentó que el propósito no es censurar, sino cambiar la narrativa y dar espacio a nuevos talentos. “El artista es libre de expresarse, pero lo que buscamos es algo positivo, un cambio”, dijo.

Dos conciertos en la Ciudad de México

En cuanto a su música, Grupo Firme sigue conquistando escenarios, y en junio estarán rompiendo récords al ofrecer dos conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Con 65,000 personas esperando en cada show, la banda se siente emocionada de haber llegado tan lejos en su carrera. “Ni en nuestros sueños más locos lo imaginamos. Esto es increíble”, comentó Dylan Camacho, acordeonista del grupo.

Y como si eso fuera poco, uno de los conciertos del 28 de junio coincidirá con el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, y Johny Cazares, hermano de Eduin y también vocalista, invitó a todos a marchar por la mañana y disfrutar del concierto por la tarde. “La música está hecha para todos, todas y todes”, dijo con entusiasmo.

Este tour también será la ocasión perfecta para presentar su segundo disco, ‘Evolución’, que incluye colaboraciones con artistas como Gloria Trevi. “Es momento de hacer algo distinto, de dejar de pensar que esto es un sueño”, concluyó Eduin, lleno de energía para seguir conquistando a sus seguidores.

