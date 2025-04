“End of the World” de Miley Cyrus desata polémica, la comparan con un clásico de Paulina Rubio

Miley Cyrus está lista para regresar a la escena musical con Something Beautiful, su esperado nuevo álbum que verá la luz el próximo 30 de mayo. El disco incluirá 13 canciones producidas por la propia artista en colaboración con Shawn Everett, y marca una nueva etapa creativa y personal para la exestrella de Hannah Montana.

Como adelanto del proyecto, Cyrus estrenó el pasado 3 de abril su primer sencillo titulado “End of the World“, una canción que rápidamente cautivó a sus fans y generó un gran revuelo en redes sociales. Sin embargo, la recepción no ha estado exenta de polémica ya que varios usuarios notaron una inesperada similitud entre este nuevo tema y “Mío”, el icónico éxito de Paulina Rubio lanzado en 1992.

¿Plagio o tributo?

Aunque la letra de ambas canciones no tiene relación, muchos aseguran que la tonada y la instrumentación del coro de “End of the World” remiten directamente al clásico de la mexicana Paulina Rubio.

Videos comparativos se viralizaron rápidamente en plataformas como TikTok y X, donde los usuarios señalan que el ritmo es prácticamente idéntico en ciertos momentos.

Algunos comentarios incluso especulan que tanto Paulina como Miley podrían estar inspiradas por una canción anterior a ambas, sugiriendo que no se trata de un plagio directo, sino de una coincidencia estilística basada en influencias comunes y otros hasta presumen que es un “tributo” a la “Chica dorada”.

Los usuarios señalan similitudes

“Esto suena como ‘Mío’, una canción de 1992 de Paulina Rubio. Gran canción Miley Cyrus”, escribió un usuario en redes.

“Cada camino que piso me lleva hacia él”, publicó otro fan, en alusión a la letra de “Mío”.



Otros usuarios apoyan a ambas artistas y aseguran que de forma optimista que “End of the World” podría ser un tributo a la estrella mexicana.

Una visión artística integral

Más allá de la controversia, Miley Cyrus expresó su emoción por este nuevo proyecto, afirmando que Something Beautiful representa una etapa de profunda dedicación y evolución artística.

“Mi nuevo álbum significa mucho para mí, ya que ha sido mi mundo durante los últimos años. Este proceso ha estado lleno de pura devoción y ahora compartirlo con ustedes es mi alegría más profunda”, compartió Cyrus en un mensaje a sus seguidores.

El lanzamiento de “End of the World” vino acompañado de un videoclip oficial que muestra a Miley en el escenario, en una estética minimalista pero poderosa. Vestida con un diseño original de Mugler creado por Casey Cadwallader, la cantante evoca su reciente actuación en los GRAMMYs 2024, uniendo moda, cine y música en una experiencia inmersiva.

Sigue leyendo: