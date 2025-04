Maripily Rivera reacciona al cierre del caso judicial de Aleska Génesis

Aleska Génesis, modelo venezolana, quedó en libertad plena, luego de que Francisco Javier Rodríguez Borgio le retirara los cargos en su contra por un presunto robo de relojes de alta gama.

Esta noticia ha generado muchas reacciones en redes sociales y también en programas de televisión como En Casa con Telemundo, en donde este viernes estuvo invitada la actriz puertorriqueña Maripily Rivera.

La boricua, quien fue una dura rival de la venezolana en La Casa de los Famosos 4, dijo se alegra de que el caso haya llegado a buen término, pues reconoce que la empresaria de 33 años no la pasó nada bien cuando la encarcelaron en la Ciudad de México.

“Es bien difícil la situación que ella está pasando ahora mismo. Qué bueno que ellos ahora hayan llegado a un acuerdo”, dijo sobre la decisión que anunció la justicia mexicana este jueves y que favoreció a Aleska Génesis y a sus hermanas Michell Roxana y Bárbara Castellanos.

Por su parte, el venezolano Gabriel Coronel, se alegró de que su compatriota esté en libertad. “Para ella fue muy traumático”, comentó.

¿Qué dijo Aleska Génesis luego de la medida que recibió?

La modelo publicó en su cuenta en Instagram un mensaje en el que aseguró que es inocente y por eso Rodríguez Borgio la perdonó.

“Después de la tormenta, llega la libertad. Estuve en silencio, pero no en soledad… Dios, mi familia, mis abogados y ustedes (todos los que nunca dejaron de creer en mí, los que me mandaban un mensaje, una oración o simplemente pensaban en mi) fueron mi fuerza. No fue fácil, pero hoy cierro este ciclo con el corazón más fuerte que nunca. Gracias por no soltarme”.

La exhabitante del reality show La Casa de los Famosos All-Stars recibió además su pasaporte, el cual había sido retenido por las autoridades mexicanas, como parte de las averiguaciones en su contra.

Sigue leyendo:

· Aleska Génesis dice que no va a las galas de La Casa de los Famosos All-Stars por su seguridad

· Aleska Génesis dice que la sacaron de La Casa de los Famosos All-Stars para entregarla a las autoridades

· Aleska Génesis envía un comunicado tras supuesto atentado