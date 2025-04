“Tienes que estar lamiendo patas”: Carlos Hermosillo lanza dardo contra el fútbol mexicano

El legendario futbolista mexicano Carlos Hermosillo decidió lanzar un potente dardo contra el fútbol de su país al revelar los motivos por los que no ha logrado convertirse en un alto directivo dentro de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) a pesar de tener todos los conocimientos y ser incluso dueño de un equipo de la Tercera División azteca.

Durante una entrevista ofrecida para TUDN, el antiguo jugador de la Máquina de Cruz Azul, Águilas del Club América y Chivas Rayadas de Guadalajara, aseguró que no tiene ningún interés de “lamer las patas” de todas las personas que están al mando del balompié nacional y este es el motivo por el que no ha logrado escalar más de lo previsto.

“Es que, tienes que ser de una corriente o de otra, y tienes que estar ahí como lamiendo las patas, y mi estilo no es ese”, expresó Hermosillo en sus declaraciones.

“Yo soy de la idea que si me das oportunidad, dámela, y cree en lo que yo puedo darte, y si no te lo doy y me equivoco, yo me voy solo. Pero creo que me preparé, fui a estudiar, todo, fui un cuate muy claro qué es lo que quiero en mi vida, y qué es lo que ya no quiero”, agregó.

Carlos Hermosillo. Crédito: Imago7

Caso de corrupción

De igual forma Carlos Hermosillo aseguró que existen muchos casos de corrupción dentro del fútbol mexicano y tomó como un claro ejemplo de esto lo que se está viviendo en la Tercera División, también conocida como Liga TPD.

“Normalmente en un partido te amonestan a cuatro o cinco, promedio por tarjeta de 500 pesos, si la tribuna hace un ruidito que no le gusta al árbitro, te sancionan con mil pesos, eso en Tercera División. Son 360 equipos de la Tercera División, multiplica cinco tarjetas por partido, 2,500 pesos, por 365, todas las semanas, es una corrupción terrible”, resaltó.

“El fin de semana pasado que jugó mi equipo, escuché unos audios, porque además son tontos, se escucha para afuera todo y decían ‘al 18 y al 4 tenemos que expulsarlos’, ¿con qué ganas inviertes? Ya viste lo que pasó en la Liga Premier, el trabajo es muy raquítico en el fútbol mexicano”, concluyó.

