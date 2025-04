Caramelo y Luca podrían “fumar la pipa de la paz” en La Casa de los Famosos All-Stars

En La Casa de los Famosos All-Stars están pasando cosas importantes que están llamando la atención del público. Pero todo esto ha sido gracias al último cine que se vivió dentro del reality. Las diferencias entre fuego y tierra quedaron muy marcadas. Y aunque Adame cree que puede confiar en Paty Navidad y Dania Méndez, en ocasiones ellas parecen estar mucho más cómodas con fuego que con el actor mexicano y Uriel del Toro.

Y por si esto fuese poco, también están las incomodidades palpables entre Uriel, Luca, Diego, Adame y Paulo. Ellos no se llevan, no se toleran, no se soportan. Y esto no está permitiendo que la alianza avance hacía buen término y podríamos estar frente a un nuevas hostilidades y no necesariamente entre los mismos de siempre, sino entre Uriel del Toro y los antes mencionados. Sobre todo porque ni Luca ni Diego están ya interesados en convivir con el reconocido actor.

Dicho esto, estamos también frente a conversaciones que nos platean posibles alianzas entre los habitantes de agua con tierra e incluso entre agua y los famosos del cuarto fuego. ¡Así como lo lees!

Han surgido conversaciones, aquí y allá, dentro de la casa, en donde se ha podido ver cómo Lupillo Rivera podría estar intercediendo para que Caramelo, Rey y Luca limen asperezas, en una narrativa de juego futuro en donde no sean enemigos sino aliados. Alfredo Adame también conversó con Rey Grupero sobre una posible alianza o colaboración conjunta después de la eliminación de esta semana dependiendo de los resultados.

Los fans de estos equipos de momento no saben qué podrá pasar en los próximos días, ya que dependiendo de las decisiones que ellos tomen allá dentro así serán las estrategias que se plantearán afuera de cara a las próximas nominaciones.

