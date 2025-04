Génesis Suero, reportera de Telemundo, pierde a un familiar en la tragedia de República Dominicana

Génesis Suero, reportera de la cadena de televisión Telemundo, anunció que perdió a un familiar en la tragedia que ocurrió esta semana en la discoteca Jet Set, en la República Dominicana.

Poco después del desplome del techo, la periodista dominicana reportaba la desaparición de uno de los primos de su papá.

“Mis familiares me acaban de informar que tenemos un pariente —primo de mi padre— que no aparece. Viajó desde Boston con su novia y ambos estaban en la fiesta. Ella logró salir a tiempo, ya que él fue al baño justo antes de marcharse del Jet Set. Desde entonces no sabemos nada de él. Por favor, cualquier información, comuníquense a los números de contacto. Muchas gracias”, escribió para acompañar un cartel con la foto de Gustavo Noel Suero.

Sin embargo, luego anunció que, lamentablemente, su familiar fue encontrado muerto en la famosa discoteca ubicada en Santo Domingo y en la que murieron 226 personas.

“Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron con la esperanza de que Gustavo Noel Suero estuviera vivo, por algunos videos que circulan en las redes sociales, cuando su hermana sale corriendo a buscarlo debido a la falsa alarma. Pero lamentablemente, ese no fue el caso. Gustavo fue sacado sin vida de los escombros a la 1 a.m. Gustavo Noel será recordado por la sonrisa y la alegría que lo caracterizaban. Familia Suero”, dijo.

Los seguidores de Génesis Suero reaccionaron con cientos de mensajes a esta triste noticia. “Este duelo colectivo será largo e interminable. Yo lo único que pido es justicia. Esa fue una tragedia evitable si hubiesen tomado las medidas pertinentes para arreglar una estructura que seguramente había estado dando señales de deterioro”.

Algunas presentadoras de televisión, como Francisca y Clarissa Molina también expresaron su pesar por las pérdidas. “Lo siento mucho, Dios les de mucha fortaleza”, dijo la co-conductora del programa El Gordo y la Flaca.

Por su parte, la animadora de Despierta América escribió: “Mi más sentido pésame”.

