Hija de Rubby Pérez anuncia que demandará al dueño de la discoteca Jet Set

Zulinka Pérez, hija del merenguero Rubby Pérez, anunció que demandará a Antonio Espaillat, dueño de la discoteca Jet Set, por la tragedia en la que murieron más de 200 personas, incluyendo a su famoso padre.

Con mucho dolor, la también cantante ha dado declaraciones sobre este hecho que ha causado indignación en el pueblo dominicano, pues consideran que fue algo que se pudo evitar.

En una entrevista con Primer Impacto le preguntaron si actuará legalmente contra el propietario del local y contestó: “¿Demandar? Claro que sí ¿Sabe por qué? Porque fue negligencia. Eso fue negligencia. Y no demandar por dinero, no. Yo tengo fuerza para trabajar, no necesito dinero de nadie. Ese no va a revivir a mi papá. Pero él tiene que ser responsable, no solo ante mí. Ante un pueblo. Ante tantas vidas. Ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y su papá. Ante tantas madres que se quedaron sin sus hijos”.

Dijo que hasta ahora no ha recibido una llamada por parte de Espaillat y es algo que lamenta, pues lo consideraba cercano. “Y mire que le tengo cariño a Antonio, ¿eh? Porque esto no es algo personal. Es su compañía. Mi papá tocaba en Jet Set por nómina. ¿Saben lo que es nómina? Solamente los músicos cobraban”.

Acerca de este día tan lamentable, Zulinka Pérez dijo: “Un desastre. Lo más trágico que yo he vivido en mi vida. Lo más impactante que he vivido en mi vida. En todos los sentidos. Porque estaban mi papá, mi esposo, mis compañeros, mis amigos. Vi una viga venir a mi cara. O sea, yo tengo golpes. Y… Algo que yo no sé lo deseo a nadie. Ver a tu padre morir, de esa forma, yo no se lo deseo a nadie”.

Además, afirmó: “Fue el BAM, o sea, una cosa que yo digo, Dios mío, mínimo, mínimo tiene que haber explosivos, porque, o sea, algo no se derrumba así, tan rápido. Fue todo, fue un boom, y cuando yo vine a ver, ya yo tenía la viga aquí, y ahí mi esposo me jala, la viga pasa, y otra le cae a mi esposo aquí, y viene una encima de mi papá, y lo aplastó. Yo no sé de dónde yo saqué fuerzas para salir, porque la puerta de atrás estaba cerrada, no sé quién la cerró, porque se suponía que esa era la salida de emergencia. La salida de emergencia estaba cerrada. Estaba cerrada, y los músicos dando golpetazos, golpetazos, parece que alguien escuchó y la abrió”.

Esta tragedia está siendo investigada por las autoridades de República Dominicana, que intentan determinar quiénes son los responsables de lo ocurrido.

Sigue leyendo:

Puerto Rico envía bomberos a República Dominicana para ayudar en labores de rescate tras colapso de discoteca Jet Set

¿Qué pasó en República Dominicana? Claves de la tragedia en la discoteca Jet Set

Dominicanos en el Alto Manhattan viven un “sismo emocional” de varias réplicas tras colapso de discoteca en Santo Domingo