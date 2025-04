Mascherano explicó el veto del guardaespaldas de Messi en la MLS

Cuando Lionel Messi llegó a la Major League Soccer en 2023 lo hizo con un guardaespaldas personal. Que rápidamente se fue ganando protagonismo y polémicas por su forma de trabajar, tanto así que llegaron a apodarlo la “sombra de Messi”.

Y es que Yassine Cheuko tiene una manera de proteger a Messi y su familia bastante particular. Y en Estados Unidos donde el argentino ha causado tanto furor, el guardaespaldas ha tenido mucho trabajo y ha tenido que sacar a varios aficionados del campo que intentan saludar a la estrella argentina.

Sin embargo estas actitudes algo violentas de Cheuko parecen no agradar a la MLS. Por lo que el guardaespaldas fue vetado en la liga y ya no puede ingresar al campo de juego para proteger a Messi cuando un aficionado entra al campo.

Ante esta situación el propio entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, habló al respecto rompiendo el silencio por esta medida que limita al guardaespaldas del astro argentino.

“Eso es una decisión del club. Imagínate con todos los líos que tengo yo, si me tengo que ocupar del tema seguridad, o sea, bueno, tendrías que pedir un aumento del sueldo“, inició entre risas Mascherano.

“La verdad que no tengo la menor idea y no soy la persona idónea para explicar esto, pero por lo que tengo entendido sí es tema del club, lo ha decidido el club, no se las razones y tampoco me competen“, explicó el entrenador del equipo.

El veto de la liga impide a Cheuko participar en los dispositivos de seguridad en el campo para Messi. Aunque sí puede estar presente fuera de la cancha y en las inmediaciones de los estadios, como parte de sus labores habituales.

Por otro lado el propio Cheuko había hablado al respecto de esta decisión y comentó que en Estados Unidos había un grave problema con la seguridad en el campo y los aficionados que se lanzaban al terreno de juego.

“Ya no me permiten estar en el campo. Yo estuve en Europa trabajando 7 años para la Ligue One y la Champions League, solamente 6 personas se metieron al campo”, inició Cheuko en una entrevista para House of Highlights.

“Llegué a USA, en 20 meses que estoy aquí, se han metido 16 personas, existe un enorme problema aquí“, dijo el guardaespaldas. Quien remató con: “Yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo” .

