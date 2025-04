Hija de Rubby Pérez dice que los rescatistas la engañaron sobre el estado de su padre

Zulinka Pérez, hija del cantante dominicano Rubby Pérez, explicó qué fue lo que pasó el día de la tragedia en la que murió su padre, debido a que inicialmente se informó que estaba con vida y horas después confirmaron su fallecimiento.

La cantante explicó en una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta que los rescatistas le mintieron, ya que ella vio cuando al merenguero le cayó una viga que le quitó la vida de inmediato.

“Yo sabía que mi papá estaba muerto porque al que le cae eso encima no es para que esté vivo, pero algo de hija, como esa esperanza, me decía, ¿y si tú no viste bien? ¿Y si no fue así? ¿Si no fue una viga que le cayó encima?”, comentó.

Después explicó que quería comenzar a llamar a sus familiares para contar lo que había ocurrido y pedir ayuda.

“Mi papá en ningún momento emitió ningún sonido”, dijo para desmentir la versión de que su padre comenzó a cantar para que lo encontraran.

Zulinka Pérez también afirmó: “Los rescatistas tomaron esto tal vez como un relajo, ellos me engañaron, tal vez al ver mis niveles de desesperación porque yo los enfrentaba”.

La cantante afirmó que intentó controlarse, pero sentía mucha desesperación por saber del estado de su papá. “Me dijeron que le pusieron suero, que ya lo encontraron y lo canalizaron, pero yo les preguntaba si estaban seguros”.

Además, explicó que tenía una conexión con su padre que le decía que estaba muerto. “Me dijeron eso, pero yo sabía que estaba muerto, quería que me entregaran el cuerpo”.

Zulinka Pérez no detectó que algo andaba mal en Jet Set

En la entrevista comentó que cuando llegaron al sitio no sospechó que algo estaba mal con la estructura. “He visto unas fotos y algunos videos diciendo que la discoteca tenía grietas en la tarima, no sé si es verdad porque nunca me fijo y las luces no me dejan ver”, comentó.

Además de esto, explicó: “Yo lo que le pido a Dios son las fuerzas para seguir porque veo a mucha gente que me dice que no deje que el legado de mi papá muere”.

En este sentido, destacó: “No será lo mismo, tal vez, porque yo todavía no he vivido mi duelo, no he aterrizado, no sé lo que está pasando. Estoy consciente, claro está, porque no estoy loca ni medicada, pero lo que se llama aterrizar, no lo he hecho”.

