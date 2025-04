Adamari López habla del hábito que retomó en su vida 

La presentadora puertorriqueña de televisión Adamari López se caracteriza por mostrar buena parte de su día a día, incluyendo las cosas que hace desde casa, para crear una cercanía con su público.

Recientemente, la boricua subió a su cuenta en Facebook un par de fotos en el que habló de cómo retomó el hábito de la lectura.

En la descripción de esta publicación, la ‘Chaparrita de Oro’, como también es conocida, dijo: “Mi gente linda, les cuento que he retomado el hábito de la lectura ¡Y me tiene encantada! Me gusta dedicarle un ratito cada día y perderme entre las páginas de un buen libro. Descubrí que leer me relaja, me inspira y me conecta conmigo misma ¿Y ustedes? ¿Cada cuánto leen? ¿Qué libro tienen entre manos ahora? ¡Cuéntenme en los comentarios y yo les cuento cuál estoy leyendo yo! Tal vez hasta armamos una mini lista de recomendaciones entre todos”.

En las fotos se veía a Adamari López disfrutar de la lectura de un libro mientras estaba en uno de los sillones de su hogar.

Ante esta publicación, algunos usuarios le comentaron a la conductora del programa Desiguales: “He leído muchísimos libros, uno de mis favoritos es el de James Patterson, todos sus libros son buenos… pero hace un buen tiempo acá leo la biblia me ayuda a sanar y tener más entendimiento de la vida inclusive hasta de la muerte, ya que perdí a mi hija discapacitada hace dos meses y es lo que me ha ayudado con mi duelo como guía espiritual, de más joven leí los libros de mi madre, ella estaba en muchos libros de romance e historias de amor en general, leer es bueno, que lo disfrutes”.

Otro comentario que le dejaron fue: “Acabo de leer La Casa de las Teresitas, estoy también leyendo más, pero me gusta leer con libro en mano y hacer anotaciones, marcar y dejar mi huella en la lectura. Disfruta tu lectura”.

