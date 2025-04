Adamari López admite que está saliendo con el alguien: ¡Qué viva el romance!

El podcast de “Ada y Chiqui de Show“ está teniendo mucho éxito en las plataformas digitales, ya que los fans de Adamari López y Chiquibaby disfrutan la dinámica entre ellas, desde que las vieron en “Hoy Día”, el extinto programa matutino de Telemundo, en el que ambas también compartieron con Héctor Sandarti, entre otros.

En dicho podcast, la boricua comentó que ha empezado a tener citas, y lo dijo así de clarito que hasta la misma Chiquibaby se quedó sorprendida, ya que Ada no le comentó nada fuera del programa, sino durante el mismo.

Adamari López responde a críticas por subir fotos de su hija

Según reportó Mezcal TV, la conductora de televisión comentó que lleva varios meses saliendo con una persona que conoció cuando estudiaba la universidad y con la que en ese entonces no tuvo un noviazgo porque su mejor amiga estaba enamorada de él.

“Con el solo hecho de saber que a ella le gustaba yo decidí decirle que no podía salir con él, pero es chévere reencontrarse con alguien que no has visto en muchos años y saber que sigue la buena energía y la buena onda. Ya llevo un tiempito saliendo con él y estoy muy contenta con cómo lo hemos llevado”, dijo Adamari.

Sigue Leyendo más de Adamari López aquí:

· Adamari López defiende a Ángela Aguilar y a Christian Nodal

· Adamari López opina sobre el lío entre Cazzu y Ángela Aguilar

· Adamari López es sorprendida por su amigo Carlitos: ‘La voy a dejar feliz’