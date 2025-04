Olivia Wilde se burló de Blue Origin, el viaje espacial comercial en el que estuvo Katy Perry

Este lunes despegó el cohete de la empresa Blue Origin en un viaje espacial comercial tripulado totalmente por mujeres, incluyendo a la cantante Katy Perry. Este paso en la naciente industria de turismo aeroespacial generó mucha controversia y desató una ola de memes en redes sociales.

La actriz y directora de cine Olivia Wilde se sumó a las burlas sobre este viaje al espacio y en sus historias de Instagram compartió varias imágenes de burla que se han difundido en redes sociales.

Wilde compartió un carrusel de memes publicados por @betches , en la que se ve a Katy Perry besando el suelo luego del aterrizaje en Texas tras pasar 10 minutos en el espacio. En la imagen se lee el siguiente texto: “bajando de un vuelo comercial en 2025 #BlueOrigin”. Esto en referencia a los accidentes aéreos que han ocurrido en los últimos meses.

Wilde escribió en la parte superior de la publicación: “Supongo que mil millones de dólares compraron algunos buenos memes”.

Además de Katy Perry otras mujeres integraron la tripulación. Ellas fueron: la científica y activista Amanda Nguyen, la presentadora de televisión Gayle King, la cineasta Kerianne Flynn, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe y la periodista Lauren Sanchez, quien también es la prometida del multimillonario Jeff Bezos.

Bezos es el dueño y fundador de Blue Origin, la empresa responsable de este vuelo aeroespacial de este lunes.

Katy Perry se mostró emocionada por ser una de las pocas personas en el mundo con la posibilidad de viajar al espacio. “Estoy tan agradecida de representar a una mujer valiente en mi familia”, dijo la cantante en una entrevista pregrabada difundida por Blue Origin antes del vuelo.

Esta fue la primera vez desde 1963 que una tripulación exclusivamente femenina viajó al espacio. Sin embargo, esta iniciativa ha sido fuertemente criticada.

La actriz Olivia Munn criticó la utilidad de estos viajes comerciales. “Sé que probablemente no sea lo más guay, pero hay tantas otras cosas importantes en el mundo ahora mismo… ¿Qué van a hacer en el espacio? ¿Qué hacen ahí arriba? —preguntó en ‘Today with Jenna and Friends’.

