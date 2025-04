Eddie Hearn asegura que el boxeo domina el mercado sobre la MMA

El reconocido promotor de boxeo, Eddie Hearn, aseguró que el boxeo se ha consagrado como el mejor deporte de contacto del planeta al superar con creces el mercado de las artes marciales mixtas (MMA) en los últimos meses gracias a sus grandes peleas y a la capacidad mediática que se han generado al respecto.

Estas declaraciones las realizó Hearn durante una entrevista ofrecida para Hot97, donde destacó que la inversión que ha realizado el jeque saudí Turki Al-Alshikh ha impulsado el deporte en niveles nunca antes esperados y una muestra de esto será el combate protagonizado entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Terence Crawford para finales de este 2025.

“Es una gran pelea tras otra, hay boxeo de alto nivel, para mí el boxeo ha superado ampliamente al MMA. Particularmente en los últimos seis meses, con peleas más grandes, narrativas más grandes, conversaciones digitales más grandes y creo que el boxeo está en un gran lugar”, expresó en sus declaraciones.

“La narrativa siempre es que el boxeo está roto, es basura, eso es ridículo, el boxeo es masivo, siempre ha sido masivo, pero sabes, como cualquier negocio, es cíclico y ahora mismo estamos en una posición tremenda”, agregó Hearn.

Eddie Hearn habla de la unión entre Dana White y Turki Al-Alshikh. Crédito: Peter Morrison | AP

Para finalizar, Eddie Hearn sostuvo que el duelo entre el Canelo vs Crawford no es el único que ha llamado la atención, debido a que también han destacado combates como Bivol vs Beterbiev y Fury vs Usyk.

“Turki Al-Alshikh llegó, hizo una gran inversión en el deporte, estás viendo todas las grandes peleas suceder, Fury-Usyk, el campeonato mundial indiscutido de peso pesado, Beterbiev contra Bivol, el campeonato mundial indiscutido de peso semipesado, Canelo-Crawford que viene más adelante este año y lo que está haciendo es que está generando y elevando el ecosistema del boxeo”, dijo.

“Así que más fanáticos están ahora involucrados en el deporte, siempre ha habido una conversación entre MMA y boxeo, no veo las grandes peleas en MMA ahora mismo y la gente está hablando de UFC o MMA de la misma manera que están hablando del boxeo, así que creo que estamos teniendo nuestro momento ahora y espero que continúe por mucho tiempo”, concluyó el promotor de boxeo.

