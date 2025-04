Fernando Vargas asegura que el Canelo nunca dejará de recibir críticas

El histórico boxeador y tres veces campeón del mundo, Fernando ‘Feroz’ Vargas, decidió hablar sobre la carrera del mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y las constantes críticas que ha recibido a lo largo de su carrera como profesional; sostuvo que el tapatío ha logrado sobrellevar muy bien todo esto para No verse afectado en sus capacidades físicas y competitivas.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Izquierdazo, donde sostuvo que el Canelo siempre será objeto de críticas por todo lo que realice con respecto a su futuro deportivo; y aunque reconoció que no debe caerle bien a todos sí merece un respeto por ser el campeón.

“Siempre lo van a criticar, siempre lo van a criticar, todo el mundo. No vas a ser monedita de oro para caerle bien a todos, eso es verdad, no vas a poder impresionar a todo el mundo, no vas a poder que todo el mundo te quiera”, expresó.

Estas palabras se deben a que el Canelo Álvarez posee una gran cantidad de críticos por su decisión de no enfrentarse a figuras de alto nivel como es el caso de David Benavídez; esto a pesar de ser la cara del boxeo mexicano y poseer actualmente el título unificado de los pesos súper medianos.

El Canelo Álvarez se prepara para su combate contra William Scull. Crédito: John Locher | AP

“Y eso está bien (no caerle bien a todos) porque él ha hecho sus campeonatos y sus millones de dólares. ¿Y creen que a él le importa que le digan que no pelea con otros peleadores cuando ha peleado con todo el mundo? No le importa”, agregó Vargas en sus declaraciones.

Para finalizar, El Feroz Vargas aseguró que este pugilista azteca no necesita más nada en su carrera profesional y que ya posee todas las cualidades necesarias para siempre ser el favorito en el cuadrilátero; destacó que una muestra de esto es haber firmado un acuerdo millonario por cuatro peleas en Arabia Saudita.

“No le falta nada. Va a ganar por nocaut”, concluyó el antiguo campeón mundial al analizar lo que será el combate del próximo 3 de mayo contra el cubano William Scull.

