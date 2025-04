Amanda Bynes su une a OnlyFans, pero aclara que no publicará contenido inapropiado

La estrella de películas como “She’s the Man” y “Hairspray”, Amanda Bynes, es la famosa más reciente que acaba de dar el salto a OnlyFans. Pero antes de que empiecen los rumores y las especulaciones, mejor te contamos bien de qué se trata todo esto, porque no es lo que crees.

La actriz de 39 años reapareció este martes en su cuenta oficial de Instagram para compartir la noticia que sorprendió a sus seguidores. Sin embargo, aclaró que no va a compartir contenido subido de tono ni nada por el estilo. Según lo explicó ella misma, su idea es usar el sitio para conectarse directamente con sus fans y tener conversaciones más cercanas.

“Me uní a OnlyFans para chatear con mis fans por mensajes directos. No publicaré contenido inapropiado. Estoy emocionada de unirme“, escribió en sus historias de Instagram, dejando claro que no viene con intenciones de armar escándalo.

Y es que sin duda Amanda sabe lo que es estar bajo la lupa pública. Tras haber estado alejada de los reflectores durante varios años debido a problemas de salud mental y adicciones, hoy está en una etapa diferente. Mucho más tranquila, enfocada en sí misma, en su bienestar y también, poco a poco, volviendo al ruedo.

De hecho, no es la primera vez en los últimos meses que se deja ver haciendo algo nuevo. En octubre pasado contó que estaba colaborando con el diseñador Austin Babbitt, conocido en el mundo fashion como Asspizza, en una colección de ropa personalizada. Un giro total hacia el diseño y la creatividad que muchos aplaudieron.

Ahora, con su llegada a OnlyFans, Bynes sigue esa línea de reconectar con sus raíces, pero también con su público. Eso sí, el precio de entrada no es tan barato: la suscripción mensual a su página cuesta $50 dólares.

Por supuesto, Bynes no es la única celebridad que ha incursionado en esta red social. Figuras como Denise Richards, Larsa Pippen, Cardi B y Tyler Posey ya tienen presencia allí. Pero lo que diferencia a Amanda es su enfoque: nada de fotos sugerentes ni material explícito. Solo una famosa queriendo hablar con su público, sin filtros ni morbo.

Así que si pensabas que OnlyFans era solo para cierto tipo de contenido, Amanda Bynes acaba de venir a demostrar que cada quien lo usa como quiere.

