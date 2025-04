Marvin Vettori, peleador de la UFC, comunica devastadora muerte de su hermano en un incendio

El luto se ha posado sobre la familia del reconocido luchador italiano de UFC Marvin Vettori. Con tan solo 30 años, su hermano Patrick perdió la vida en un incendio doméstico en Italia.

Por medio de su cuenta en Instagram, Marvin comunicó el pasado martes la noticia sobre el trágico fallecimiento de su hermano menor. En el post, se le vio conmocionado por el hecho y reconoció que podía superar lo que pasó.

“¡Fuiste y siempre serás el número uno, mi hermano pequeño! Dejaste un vacío que no se puede llenar, te amaré hasta mi último aliento. No creo que vuelva a ser el mismo después de hoy porque tal vez nunca te lo dije, pero siempre has sido mi fortaleza. Fuiste el más inteligente de los dos, estabas creando un futuro maravilloso para ti y no puedo superarlo”, escribió.

“Se dice que Jesús llama prematuramente a las almas más hermosas para tenerlas con él en el cielo y luego espero que estés allí con él, mirándonos y cuidándonos con esa bondad que siempre te ha separado. Te amo mi hermano, y aunque no será fácil continuar la vida sin ti, me da corazón saber que un día estaré enterrado a tu lado. Te amo”, concluyó.

De acuerdo con el medio italiano TgCom24, se trató de un accidente doméstico. El incendio se generó en Mezzocorona, en la provincia italiana de Trento, donde el joven de 31 años residía.

La Policía y los Bomberos llegaron al lugar y se encontraron con el cuerpo de Patrick sin vida debido a la inhalación del humo. El joven era empresario y se dedicaba a los bienes raíces.

¿Quién es Marvin Vettori?

Marvin Vettori es un luchador de UFC. El número 10 de la división del peso medio. Nació en Italia el 20 de septiembre de 1993 en Trento. De hecho, su apodo es ‘The Italian Dream’.

Desde joven, Marvin mostró interés por las artes marciales, comenzando con el kickboxing a los 13 años. Inspirado por luchadores como Fedor Emelianenko, decidió entrenar en MMA. En sus inicios en Italia, tuvo que asistir a varios gimnasios para adquirir las habilidades necesarias, ya que el deporte aún no estaba muy desarrollado en su país.

Marvin Vettori reacciona tras derrotar a Cezar Ferreira durante una pelea de artes marciales mixtas de peso mediano en UFC Fight Night en Sacramento, California, el sábado 13 de julio de 2019. (Foto AP/Jeff Chiu)

Más tarde, se mudó a Londres y luego a Estados Unidos para entrenar con equipos de renombre como Kings MMA y Xtreme Couture. Comenzó su carrera profesional en 2012 y desde entonces ha acumulado 19 victorias en 28 peleas.

De sus 19 triunfos, nueve fueron por sumisión, dos por nocaut y ocho por decisión. También tiene registro de ocho derrotas y un empate. Ha tenido grandes combates en UFC. Uno de los últimos y más recordados fue contra Israel Adesanya por el título de peso mediano en 2021.



