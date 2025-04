Conoce la espectacular colección de los New York Mets y la marca de ropa New York or Nowhere

En un claro ejemplo de la hermandad que une a la moda y el deporte, los New York Mets y la marca de ropa New York or Nowhere (NYON) anunciaron el lanzamiento de una nueva colección de ropa en colaboración con New Era Cap y la Major League Baseball (MLB).

Según reseñó MLB.com, la colección consta de 52 piezas curadas para asegurar la exclusividad de un lanzamiento que contempla desde ropa hasta accesorios para niños y adultos.

Los precios varían desde $45 dólares por las gorras hasta $375 dólares por una chaqueta. Al momento de la redacción de esta nota, al menos 10 piezas de las colección se encontraban en sold out.

James Benesh, vicepresidente de Experiencia en el Estadio de los New York Mets, aseguró que

“a medida que seguimos elevando la marca Mets y nos integramos más a la cultura de la moda, estamos emocionados de asociarnos con una marca icónica como New York or Nowhere”.

“Nuestros fanáticos han estado preguntando por una colaboración con NYON desde hace tiempo y nos alegra poder cumplirles con una colección tan extensa. Estamos ansiosos por ver estas piezas icónicas en nuestro estadio y por las calles de Nueva York”, apuntó Benesh.

New York or Nowhere es una marca de ropa y estilo de vida fundada en 2020 por Liz Eswein y Quincy Moore. Desde entonces, ha realizado colaboraciones con los Knicks, los Yankees e incluso con Saturday Night Live. En ese sentido, el director creativo de NYON Quicy Moore aseguró que la marca se acercó “a esta alianza con un profundo respeto por el equipo y su legado, que trasciende el béisbol e incluso a la propia Nueva York”.

“Ha sido un tremendo honor colaborar con los Mets en este proyecto (…) El resultado es una de las mejores colecciones de NYON: desde los productos hasta el contenido y todo lo que hay en el medio. Estoy muy emocionado por que la gente la vea”, apuntó Moore.

Los artículos de la colección están disponibles en ubicaciones como el Mets House en Union Square, la tienda principal de NYON en Nolita, el Citi Field y mediante newyorkornowhere.com.

